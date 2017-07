Sescon-RR promove curso gratuito de atualização profissional

A Junta Comercial de Roraima (Jucerr) está trabalhando com um novo sistema digital e para auxiliar os profissionais quanto às inovações tecnológicas, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do estado (Sescon-RR) realiza um treinamento, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RR), nesta terça-feiram 11, às 15h, no auditório do CRC, localizado na rua Major Manoel Corrêa, no Bairro São Francisco, zona Norte da capital.

De acordo com o presidente do SESCON-RR, José Soares Belido, o assunto é de extrema importância para os profissionais, que precisam estar atualizados quanto aos avanços do novo sistema e o curso vem ajudar eles a conhecerem o sistema e a saberem utilizar no dia a dia.

“Esta é uma forma de capacitar os contadores e auxiliá-los neste sistema que é muito utilizado. Antes o trabalho era mais demorado e cheio de burocracias, agora a Junta Comercial desenvolveu este sistema digital, que melhorou o nosso acesso aos serviços disponibilizados pela instituição”, disse.

Estudantes, contadores, administradores e empresários interessados em participar da atualização profissional devem fazer as inscrições no http://www.sesconrr.org.br ou entrar em contato pelos telefones (95) 3624-4588 e 99123-1743. Na hora do evento os participantes devem levar uma lata de leite. O material arrecadado será doado para entidades cadastradas no Programa de Ação Social.

Sistema Digital

Sem perder a essência do trabalho prestado, a Jucerr começou o ano de 2017 com inovações tecnológicas, que foram idealizadas para melhorar a vida dos empresários e cooperativas no Estado de Roraima. Portal do Usuário, Inativação de empresas, Via Única, Integração e Registro Digital estão entre as novidades da instituição.

Neidiana Oliveira