Sescon-RR comemora liberação de alvará de funcionamento por 60 dias

Após reunião do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Roraima (Sescon-RR) e do Conselho Regional de Contabilidade de Roraima (CRC-RR), com secretários municipais de Boa Vista, ficou acordada a liberação do alvará de funcionamento de empresas com validade de 60 dias, sendo esta mais uma conquista da categoria contábil do Estado.

Estiveram presentes à reunião a diretoria do Sescon-RR, representantes do CRC-RR e os secretários municipais de Finanças, Márcio Vinícius de Souza Almeida, de Saúde, Cláudio Galvão dos Santos, e de Meio Ambiente, Daniel Pedro Rios Peixoto.

De acordo com o presidente do Sescon-RR, José Soares Belido, o encontro teve o objetivo de levar às autoridades municipais a reivindicação da demora na liberação do alvará de funcionamento das empresas, o que gerava transtornos ao trabalho desenvolvido pelos empresários contábeis.

“Esta é mais uma vitória para a categoria, pois há tempos vínhamos na luta por esta liberação. Antes, saíam o Contrato Social e o CNPJ, o Alvará ficava pendente. Depois de levarmos ao conhecimento dos secretários, o documento agora é emitido junto com os demais e o contador tem 60 dias para resolver qualquer pendência junto à Prefeitura”, explicou o presidente, agradecendo ao Município por atender com eficiência a demanda da entidade.

Neidiana Oliveira