Sescon em Roraima promove ‘Tarde do Saber’ com rodada de palestras

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do estado de Roraima (Sescon-RR) em parceria com o Conselho de Contabilidade de Roraima (CRC-RR) e a Receita Federal realiza a primeira ‘Tarde do Saber’. O encontro ocorrerá na terça-feira, 24, a partir das 14h, na sede do CRC, localizada na rua Major Manoel Corrêa, no Bairro São Francisco, zona Norte de Boa Vista.

A ‘Tarde do Saber’ oferecerá rodadas de palestras sobre DMED, DIMOB e DIRF 2017. Os interessados devem fazer a inscrição do site www.sesconrr.org.br e na hora do evento levar uma lata de leite. O material arrecadado será doado para uma instituição.

Para o presidente do Sescon-RR, José Belido, o encontro servirá para proporcionar mais conhecimento para os profissionais da contabilidade, que precisam acompanhar as mudanças do setor.

“A ‘Tarde do Saber’ também é uma forma de parabenizar os empresários contábeis pelo seu dia alusivo, comemorado no último dia 12 deste mês, e reunir profissionais e estudantes em um evento interativo e informativo”, disse.

Neidiana Oliveira