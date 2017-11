Sesc-RR promove manhã de lazer neste final de semana

Neste sábado, 18, a partir das 8h30, o Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) promoverá mais uma edição da “Manhã de Lazer”, projeto que oferece atividades esportivas e lúdicas para famílias comerciárias. O evento será realizado nas dependências do Sesc Mecejana e os Interessados devem apresentar Carteira Sesc (atualizada) ou documento com foto.

Para garantir o bem estar e despertar o interesse em atividades físicas de crianças, adultos e idosos, serão oferecidas atividades recreativas e esportivas, tais como: pebolim, xadrez gigante, pega vareta, sinuca, dominó e tênis de mesa, além das oficinas de Jump para iniciantes, Iniciação ao Handebol e futebol.

As inscrições nas oficinas devem ser feitas pelo link https://goo.gl/forms/pCAmeHCRgpUuX84z1. As vagas são limitadas!

Carteira Sesc

Com a Carteira Sesc, comerciários, usuários e seus dependentes podem usufruir de diversos serviços oferecidos pela instituição. A Carteira é emitida com a taxa anual no valor de R$ 6 para comerciários/dependentes e de R$ 25 para usuários. Faça a sua e aproveite!

Serviço

Evento: Manhã de Lazer

Dia: 18 de novembro (sábado)

Horário: 8h30

Local: Sesc Mecejana

Larissa Mello