Sesc-RR promove mais uma etapa do Ciclo de Palestras

Concluindo o “Ciclo de Palestras – Alavancando Resultados”, o Sesc Roraima realizará nesta sexta-feira, 22, a partir das 19h30, no Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana), a 3ª etapa com o tema ‘Gerenciamento do Tempo’, com a coach Sheila Carneiro. As vagas são limitadas!

Nesta etapa, as melhores formas de gerenciar o tempo será o assunto em pauta na palestra, além de apresentar seus próprios resultados no trabalho e na vida pessoal. As pré-inscrições podem ser realizadas pelo link http://bit.ly/etapa3-gerenciamento-do-tempo.

Para confirmar a participação, basta entregar a doação de um brinquedo novo ou seminovo na entrada do evento. Todos os brinquedos serão para a Campanha “Um Brinquedo, Um Sorriso”, ação que repassa as doações para comunidades indígenas do estado, no Dia das Crianças e no Natal.

Sheila Carneiro

Graduada em Administração e especializada em Docência do Ensino Superior pela FEA, Coach: Professional & Self Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), além de Analista Comportamental, Coach de Performance e Liderança pela mesma instituição. Sheila ministra também aulas na área de Gestão e Comércio pelo Senac Roraima, atuando nos cursos de formação Técnica em Administração e Marketing, capacitação profissional, palestras e treinamento empresarial.

Alavancando Resultados

Em três etapas, o ciclo foi dividido com temáticas abordadas por diferentes profissionais. A ideia da atividade é orientar a todos sobre as ferramentas fundamentais para bons resultados no mercado de trabalho e na carreira profissional, além de fortalecer o profissionalismo, suprindo as necessidades e tirando determinada dúvidas apresentadas por um profissional de carreira ou os que ainda não estão inseridos no mercado.

Larissa Mello