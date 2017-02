Sesc-RR abre inscrições para Judô e Karatê

O Sesc Roraima abre inscrições nas modalidades de judô e karatê (baby, kids e adulto). Interessados devem estar com a Carteira Sesc atualizada e efetuar a inscrição na Central de Relacionamento com o Cliente, localizada na Academia Sesc Mecejana, de segunda a sexta, das 5h às 22h e aos sábados, das 7h às 12h.

Para Dionnatan Costa, professor de Karatê no Sesc, a prática destas modalidades é conhecida por ser uma importante defesa pessoal. Para ele, os benefícios vão além, ele aponta inúmeras melhorias adquiridas, dentre elas: concentração, controle emocional, disciplina, autoconhecimento e o desenvolvimento do espírito de competitividade sadio. Dionnatan destaca ainda que se praticado durante a infância, os resultados são potencializados.

“As artes marciais são muito mais importantes do que costumamos pensar. O físico, a mente e o espírito fazem parte do trabalho desenvolvido nos treinos. Acredito que quando a criança adquire esse hábito, sem dúvida nenhuma, diversos benefícios são conquistados ao longo da vida. Estas crianças serão adultos sadios e mais realizados”, afirmou Dionnatan.

De acordo com Juliana Chaves, professora de judô no Sesc, a correria da vida moderna exige de todos nós, uma atividade esportiva para descarregar as energias absorvidas no trabalho, trânsito e compromissos. “Nada melhor que um bom treino para nos abastecermos de ânimo e vitórias. O judô ajuda a combater o estresse, melhora o condicionamento físico, promove a disciplina e o respeito”, afirmou.

Artes Marciais

Muitas modalidades de artes-marciais são tão antigas quanto os países das quais se originam, como China, Japão e até Índia. A palavra ‘marcial’ é oriunda do Deus da Guerra – Marte, essa modalidade possui o sentido de “arte da guerra”, representando um conjunto de técnicas de luta individual. Como forma de exercício físico, elas potenciam o desenvolvimento equilibrado de todas as partes do corpo, a flexibilidade das articulações, a postura correta da coluna vertebral, o controle da respiração, o relaxamento e fortalecimento dos músculos.

Confira o cronograma das atividades:

Modalidade: Judô

Turma 1 (Baby)

SEG / QUA / SEX – 18h10 às 19h10

4 a 8 anos

Turma 2 (Kids e Adulto)

SEG / QUA / SEX – 19h10 às 20h10

+ 9 anos

Comerciário: R$42

Usuário: R$75

Modalidade: Karatê

Turma 1 (Baby)

TER / QUI – 18h10 às 19h10

4 a 7 anos

Turma 2 (Kids)

TER / QUI – 19h10 às 20h10

8 a 12 anos

Comerciário: R$ 30

Usuário: R$55

Turma 3 (Adulto)

SEG / TER / QUI – 20h10 às 21h10

+13 anos

Comerciário: R$ 42

Usuário: R$75

Larissa Mello