Sesc-RR abre inscrições para aulas de Tai Chi Chuan

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) está com oferta vagas para Tai Chi Chuan. As aulas ocorrem todas às quartas-feiras, às 6h40. Interessados devem se inscrever na Central de Relacionamento com o Cliente, localizada na Academia Sesc (Mecejana).

Wallace Crabera, mestre de Tai Chi Chuan afirma que com a pratica da arte marcial, as pessoas se tornam mais amorosas e perceptivelmente identificadas entre seus amigos e familiares com mudanças positivas no seu estado de humor.

“Toda a carga negativa é retirada, isso ocorre porque durante a atividade, o organismo libera os hormônios conhecidos como ‘quarteto da felicidade’: endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina”, disse.

Ele destaca ainda que a força e a flexibilidade são outros benefícios físicos, além do fortalecimento do abdômen, pernas e braços. “Eu sou apaixonado por esta atividade, me sinto um ser humano melhor após as aulas. Pratiquem!”, concluiu.

Mais vagas

A instituição também oferta vagas na modalidade esportiva de futsal, para crianças de 10 a 13 anos, com aulas nos dias de terça e quinta-feira, das 18h ás 18h30.

Serviço

Tai Chi Chuan (às quartas-feiras – 6h40)

Comerciário: R$ 25

Conveniado: R$ 30

Usuário: R$ 35

Servidor: Gratuito

Futsal (terças e quintas – 18h às 18h30)

Comerciário: R$ 45

Usuário: R$ 71

Conveniado: R$ 54

Larissa Mello