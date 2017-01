Sesc-RR abre inscrições para atividades esportivas

O Sesc abre inscrições para atividades esportivas e de desenvolvimento físico para todas as idades. As modalidades são oferecidas no Centro de Atividades Sesc Mecejana, uma das maiores estruturas desportivas de Roraima, dispondo de campo society e ginásio poliesportivo cobertos, parque aquático e academia climatizada. Os interessados devem procurar a Central de Relacionamento com o Cliente, da Academia Sesc Mecejana para inscrições.

Para 2017, além do novo horário (das 5h às 22h – sem fechar para almoço), a academia adotará a metodologia de Treinamento Multifuncional, que consiste em associar a musculação com atividades pré-programadas. A mensalidade para Comerciários será de R$ 60 e Usuários R$ 120.

“Garantir espaços de convivência para prática de atividades saudáveis é a nossa missão. O Sesc se preocupa cada vez mais com a qualidade de vida de nossos comerciários, com a disponibilização de diversas modalidades esportivas que ajudam diretamente na saúde dos trabalhadores do comércio e comunidade roraimense”, destacou o presidente do Sesc, Ademir dos Santos.

Outra novidade para 2017 é a modalidade Iniciação Esportiva, que será oferecida as terças e quintas-feiras, às 18h e às 19h, destinada para crianças de 4 a 10 anos. Durante o ano, os alunos terão oportunidade de vivenciar diversas modalidades esportivas, através de jogos e atividades lúdicas, desenvolvendo habilidades psicomotoras. A partir desta vivência, os alunos estarão mais familiarizados com todas as modalidades e poderão optar pelo esporte que mais se identificarem. A mensalidade para Comerciários será de R$ 20 e Usuários R$ 50.

O Sesc também está oferecendo turmas nas modalidades de futebol, voleibol, handebol, karatê, judô, hidroginástica e natação. As aulas iniciam no dia 13 de fevereiro, com mensalidades que variam de R$ 30 a R$ 70 para comerciários, dependendo da atividade e frequência semanal.

Academia Multifuncional

A modalidade é baseada em um conceito full service, oferecendo pacotes integrais de atividades, no qual os alunos terão a disposição uma grade ampla de horário com diversas modalidades de livre acesso e um programa de exercícios completo, tais como: Circuito funcional, abdominal, alongamento, jump, localizada, pilates, zumba, entre outros.

Aplicativo

Baixe o APP Sesc Roraima e confira todos os serviços oferecidos pela instituição nas área de Esporte, Lazer, Educação, Cultura e Assistência. A plataforma disponibiliza campo para acessar a matrícula de todos os clientes para Emissão de Boleto de pagamento das mensalidades. O aplicativo é disponível para APP Store e Google Play.

Larissa Mello