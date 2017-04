Sesc recebe inscrições para a Fanfarra Airton Dias

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) está com inscrições abertas para a Fanfarra Airton Dias. Estão sendo ofertadas 50 vagas para alunos do Sesc e 20% das vagas para comerciários e comunidade em geral. As inscrições devem ser feitas na Central de Relacionamento com o Cliente da Academia Sesc Mecejana, das 5h às 22h.

Os candidatos devem ter idade mínima de 10 anos e estar matriculado em escolas municipais, estaduais ou privadas. Os ensaios são realizados nos dias de terça, quinta e sexta-feira, das 18h às 20h, no pátio da Escola Sesc (Sesc Mecejana).

Segundo o regente da fanfarra, Magdiel de Araújo, a instituição acredita neste projeto por contribuir com o aprendizado e talento musical de crianças e adolescentes. Magdiel conta que muitos alunos já foram despertados para a música, através do trabalho desenvolvido na fanfarra e deixa o convite.

“Investimos em novos instrumentos, na metodologia de percussão de marcha com base em estilos musicais americanos e nos uniformes personalizados. Os integrantes já se destacaram e demonstram interesse e bom desempenho. Somos a única instituição de ensino privado que possui uma fanfarra. Agora estamos com a oferta de 50 vagas, se inscrevam”, disse Magdiel.

Fanfarra Sesc

Criada em 2010 com a proposta de estimular e descobrir novos talentos entre alunos e comunidade, a Fanfarra Sesc foi renomeada em 2017 para homenagear Airton Dias, o ex-presidente da instituição que durante sua vida, dedicou seu trabalho carinhosamente ao aperfeiçoamento do projeto desenvolvido com os alunos.

Larrissa Mello