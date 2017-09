Sesc realiza oficina de Sonoplastia, Desenho de Som e Iluminação

Com o objetivo de aprimorar os conhecimentos e despertar o interesse dos produtores culturais, técnicos de áudios, sonoplastas e profissionais da área de criação em produção de áudio e iluminação, o Sesc Roraima está realizando desde esta terça-feira, 12, no Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana), uma oficina sobre “Sonoplastia, Desenho de Som e Iluminação”. A atividade é gratuita e com certificado para os participantes. O evento continua nesta quarta-feira, 13, às 18h30.

Os profissionais Ary Giordani e Wagner Correa, da Companhia Senhas de Teatro, de Curitiba (PR), apresentarão diversas técnicas de como trabalhar a introdução à psicoacústica, características físicas do som, trilha sonora e foley, montagem e inserção de trilha sonora em produção cênica, iluminação, entre outros temas.

Interessados devem inscrever-se pelo link HTTPS://goo.gl/forms/luEY7pauUgMfK8vm1

Mais cultura: No dia 14 de setembro, a partir das 20h, no Teatro Jaber Xaud, a Companhia Senhas de Teatro, de Curitiba (PR), apresentará a peça “Fui!”, espetáculo inspirado na obra literária Tchick de Wolfgang Herrndorf. Temas como amizade, solidão, confiança e sexualidade serão abordados no contexto dos adolescentes do século XXI.

Larissa Mello