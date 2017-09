Sesc realiza Festival de Folclore nesta sexta-feira

Em busca da valorização das tradições e costumes culturais, o Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) realizará nesta sexta e sábado, no Ginásio poliesportivo Matheus Yukio Satto (Sesc Mecejana), o “I Festival de Folclore”. Evento gratuito!

Com apresentações realizadas pelos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio da Escola Sesc, cada turma abordará danças, costumes e vestimentas tradicionais de cada região do Brasil como: country, xaxado, bailão, rock, carimbo, boi-bumbá, mídias sonoras atuais, entre outros.

Nesta sexta-feira, 1°, os alunos do Ensino Fundamental I e II iniciarão as apresentações, às 18h30, com ‘Festa na Roça’ e ‘Uma Viagem na Era Musical’. Já no sábado, os alunos da Educação Infantil estarão com o tema ‘Passeando pelo Brasil, conhecendo danças regionais’. Os estudantes do Ensino Médio, optaram por ‘Folcloreando pelo Norte’.

De acordo com Dorete Padilha, coordenadora do Núcleo de Educação do Sesc , o I Festival de Folclore é uma oportunidade para apresentar aos alunos e toda comunidade, a diversidade dos costumes, crenças e danças do Brasil.

“Buscamos por meio pedagógico trabalhar a socialização de diferentes culturas entre crianças e adolescentes, além de desenvolver a motivação e concentração dos alunos. Esse será um momento que as famílias poderão prestigiar seus filhos durante uma linda apresentação”, disse Dorete.

Folclore

A palavra tem origem no inglês, em que “folklore” significa sabedoria popular. É o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração.

Serviço

Evento: I Festival de Folclore

Data: 1° e 2 de setembro

Horário: 18h30 às 20h30 e 17h30 às 21h10

Local: Ginásio poliesportivo Matheus Yukio Satto (Sesc Mecejana)

Valor: Gratuito

Larissa Mello