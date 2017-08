Sesc realiza capacitação “Emergências Médicas em Odontologia”

O Sesc Roraima está com inscrições abertas para a capacitação ‘Emergências Médicas em Odontologia’, que será ministrada pelo doutor Francisco Groppo, professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). A atividade acontecerá no dia 28 de agosto, das 8h às 18h, no Cine Sesc (Sesc Mecejana). Haverá certificação para todos os participantes.

Com a proposta de envolver profissionais da saúde bucal, estudantes de odontologia e comunidade em geral, Francisco Groppo, compartilhará conhecimentos técnicos e suas experiências ao longo dos 28 anos de atuação no segmento que exige profissionais aptos e seguros para todos os casos, inclusive emergenciais. As vagas são limitadas!

Interessados podem realizar a pré-inscrição online no link https://bit.ly/2tSAa4U. Para confirmar a inscrição e garantir a vaga na capacitação, os inscritos devem entregar a doação de um brinquedo novo na Central de Relacionamento com o Cliente (Academia Sesc Mecejana), até o dia 25 de agosto das 8h às 20h. A doação faz parte da Campanha “Um Brinquedo, um Sorriso”, projeto de distribui brinquedos em comunidades indígenas.

Dr. Francisco Groppo

Graduado em Odontologia pela UNICAMP (1989), Francisco fez mestrado e doutorado em Odontologia pela mesma universidade. É livre-docente desde 2001 e fez pós-doutorado em Periodontia, pelo The Forsyth Institute, Boston, MA, USA em 2002, onde estudou biofilme periodontal e antimicrobianos. Atualmente é professor Titular da Área de Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica do Departamento de Ciências Fisiológicas da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (UNICAMP). Tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica, atuando principalmente nas linhas de pesquisa “antimicrobianos” e “anestésicos locais”.

Larissa Mello