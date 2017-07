Sesc promove atividade intergeracional para celebrar o Dia do Amigo

Nesta quinta-feira, 20, às 14h30, alunos da Escola Sesc e idosos assistidos pelo Trabalho Social com Idosos do Sesc se encontrarão para uma roda de conversa. A atividade será alusiva ao Dia da Amizade (20 de julho), na intenção de formar um grupo intergeracional para trocar ideias, histórias e dicas de manuseio em aparelhos tecnológicos, smartphones, aplicativos etc.

Aldevan Reis, supervisor do Trabalho Social com Idosos do Sesc, destaca a importância desta interação e explica como será desenvolvida a atividade entre alunos da 3ª serie do Ensino Médio idosos assistidos pela instituição.

“A interação entre pessoas de faixas etárias distintas, é proveitosa para ambos os lados. Com o compartilhamento de experiências vividas em diferentes épocas, todos são envolvidos em um processo de comunicação, compreensão e aprendizado. Os jovens são agentes mediadores, precisam aprender algo novo e ensinar o que mais de novo sabem, como por exemplo, o uso de aparelhos móveis, redes sociais etc”, disse Aldevan.

Dia Internacional da Amizade: O Dia do Amigo e o Dia Internacional da Amizade são comemorados no dia 20 de julho. No entanto, no Brasil, existem várias datas que celebram a amizade e o sentimento de fraternidade mútua partilhada entre as pessoas.

Trabalho Social com Idosos

Pioneiro no atendimento de idosos, o Sesc amplia cada vez mais sua área de atuação junto a esse segmento. A instituição oferece atividades criadas exclusivamente para a terceira idade, que visam à promoção do convívio social e o protagonismo, como: oficinas de artesanato, ginástica, musculação, hidroginástica, dança de salão, coral, passeios, jogos de salão, sessões de cinema, dentre outras.

Larissa Mello