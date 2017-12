Sesc leva saúde bucal de qualidade para a população

Mais de 96 mil atendimentos foram realizados em 2017 pelo o serviço de Odontologia oferecido pelo Sesc, tanto no consultório fixo, quanto na unidade móvel OdontoSesc. Milhares de famílias foram beneficiadas com as consultas odontológicas, exames clínicos, aplicação de flúor e atividades educacionais, promovendo a saúde bucal e qualidade de vida para toda população.

Em 2017, o OdontoSesc esteve presente em diversos bairros da capital, escolas e eventos no interior do Estado, como o Sesc Comunidade, para atender gratuitamente crianças, adultos e idosos. A unidade esteve também no município do Bonfim através de uma parceria com a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, do Exército Brasileiro, com a Operação Curaretinga IX. Na oportunidade, comunidades indígenas receberam atendimentos odontológicos como: exodontia, restauração, profilaxia, aplicação de flúor, palestras de higiene bucal e escovação. O OdontoSesc realizou 73 mil atendimentos, exames e procedimentos odontológicos.

Funcionando provisoriamente na Unidade Operativa de Formação Técnica em Saúde Lupércio Lima Ferreira, administrado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento (IFPD), localizado na avenida Major Williams – São Francisco, o Sesc também ofereceu serviço especializado em Odontologia para o comerciário e comunidade em geral a preço acessível. Com apenas um consultório odontológico, 23 mil atendimentos foram realizados nesta unidade.

Voltado para os comerciários e toda população, os programas de saúde valorizam a prevenção e a promoção da saúde também com as campanhas educativas de combate ao câncer e à AIDS, tais como: Agosto Dourado, Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho. Para o Sesc, a saúde é compreendida como reflexo das condições políticas, econômicas e sociais da população. Assim, a instituição planeja suas atividades para que se multipliquem e beneficiem as famílias roraimenses.

Novidades para 2018

Com a inauguração da nova Sede Administrativa do Sesc, localizada na Rua Araújo Filho – Centro, a clínica odontológica fixa passará a atender com ofertada dobrada, agora com dois consultórios odontológicos. Além disso, duas novas especialidades serão oferecidas: extração de siso e endodontia (tratamento de canal). Outra novidade será a visita odontológica nas empresas, com a promoção de palestras, aplicação de flúor e triagem de pacientes para encaminhamentos e futuros procedimentos.

Larissa Mello