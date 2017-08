Sesc leva recreação ao Pátio Roraima Shopping neste final de semana

A parceria entre o Pátio Roraima Shopping e o Serviço Social do Comércio (Sesc) vai proporcionar mais um evento lúdico às famílias de Boa Vista. Trata-se da terceira edição do “Sesc Recreação no Pátio”, que acontece de quinta-feira, 24, a sábado, 26, das 17h às 21h, na praça de alimentação do shopping. A programação é completamente gratuita e contempla recreação musical, brincadeiras de “pega varetas”, arremesso de argolas, xadrez gigante, pintura infantil, além de apresentações culturais de música e dança com os idosos do programa “Luz da Vida”.

O projeto “Sesc Recreação no Pátio” está na sua terceira e última edição este ano e foi idealizado para públicos de diferentes faixas etárias, mesmo tendo as crianças como prioridade. Um dos objetivos é estimular a participação em atividades e ações destinadas ao entretenimento através de práticas lúdicas, com ênfase em conteúdos socioculturais e de recreação, incentivando a participação efetiva da família.

Segundo o supervisor de Trabalho em Grupo dos Sesc RR, Aldevan Reis, a as duas últimas edições do projeto foram avaliadas positivamente pela instituição, visto que conseguiram atrair um grande número de pessoas ao shopping.

“O Sesc busca oferecer atividades de qualidade. Para isso, procuramos parceiros que tenham a mesma missão, como é o caso do Pátio Roraima. Nosso objetivo foi alcançado e conseguimos apresentar atividades que possam contemplar a vivência familiar. Vale ressaltar que o projeto não é pensado como um ‘espaço Kids’ e sim um ambiente lúdico e pedagógico para toda família”, enfatizou Reis, acrescentando ainda que a expectativa é reunir de 100 a 200 pessoas por dia no local.

Para a gerente de Marketing do shopping, Aline Aguiar, o projeto fez do Pátio um local ainda mais procurado pelas famílias para confraternizações e interações. “Nosso Pátio é um hub social, ou seja, um espaço de socialização, onde as pessoas buscam se divertir. Estamos sempre organizando e pensando em programações para todas as idades, para que possamos trazer a família inteira. O ‘Sesc Recreação no Pátio’ atingiu todas as nossas expectativas”, enfatizou.

Luz da Vida

Outro ponto que merece destaque no evento é a presença dos idosos do programa “Luz da Vida”. O Sesc RR desenvolve trabalho social com a terceira idade há 16 anos por meio das atividades diárias, com opções de lazer e cultura para a mudança de rotina, em busca de promover a melhoria da qualidade de vida desses idosos.

Entre as atividades, se destacam os trabalhos manuais, atividades lúdicas, palestras temáticas, ações preventivas de saúde, esporte, turismo e lazer, além das aulas de artesanato e dança. Na sexta-feira (25), o grupo vai mostrar alguns detalhes que aprendeu durante uma apresentação de dança de salão, às 19h30. Pouco antes disso, às 19h20, a idosa Núbia Conceição fará uma apresentação de teclado para o público.

Serviço

O que: 3ª Edição do Sesc Recreação no Pátio

Quando: De quinta-feira a sábado, 24 a 26 de agosto

Onde: Praça de alimentação do Pátio Roraima Shopping

Que horas: das 17h às 21h

Quanto: Gratuito

Confira a programação

Quinta-feira, 24:

Recreação Musical;

Pega varetas;

Arremesso de argolas – Girafas;

Xadrez gigante;

Pintura infantil em papel A4

Sexta-feira, 25:

Recreação Musical;

Pega varetas;

Arremesso de argolas – Girafas;

Xadrez gigante;

Pintura infantil em papel A4

19h20 – Apresentação cultural de Teclado, Idosa Núbia Conceição;

19h30 – Apresentação de Dança de salão dos idosos “Luz da Vida”;

19h40 – Apresentação cultural Orquestra de Cordas do Sesc RR

Sábado, 26:

Recreação Musical.

Xadrez gigante;

Xadrez tradicional;

Pega vareta gigante;

Jogo de argola;

Pintura infantil em papel A4

Camila Costa