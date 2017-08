Sesc lança Campanha “Cabides vazios, sorrisos cheios”

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) lançou na manhã desta terça-feira, 8, a Campanha “Cabides vazios, sorrisos cheios”, para arrecadar durante os meses de agosto e setembro, roupas e calçados (adulto e infantil). Todas as peças serão doadas para as famílias cadastradas nas entidades atendidas pelo Programa Mesa Brasil, além de beneficiar as vítimas das enchentes no estado de Roraima.

Lisiane Lazzarotto, assistente social do Mesa Brasil, explica que durante as visitas de monitoramento e orientações às entidades, foram identificadas necessidades nas famílias, como a falta de vestimentas e calçados. Desta forma, a equipe idealizou a campanha para complementar a assistência que o programa oferece.

“O Sesc busca oferecer assistências as famílias de baixa renda com doações de alimentos, frutas, verduras e legumes para complementar a refeição de crianças, jovens, adultos e idosos. Agora é a vez de ajudarmos mais e com a realização desta campanha, outras pessoas poderão praticar a solidariedade ao contribuir”, disse Lisiane.

Interessados devem entregar as doações na Coordenação do Mesa Brasil (Sesc Mecejana), em horário comercial. Mais informações no telefone 3624-9857 ou 98403.3733.

Larissa Mello