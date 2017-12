Sesc Comunidade leva cidadania e qualidade de vida para a população

O ano de 2017 marcou o retorno do projeto Sesc Comunidade, que reúne a maioria dos serviços ofertados pelo Sesc e, em juntamente com instituições parcerias, leva para municípios do interior uma verdadeira caravana de atividades sociais. Foram realizados mais de 5 mil atendimentos nos municípios de Iracema, Rorainópolis e São João da Baliza.

As comunidades tiveram acesso a diversos serviços, dentre eles: atividades recreativas, promoção da saúde bucal e apresentações culturais/literárias, com auxílio das unidades móveis de Lazer, OdontoSesc e BiblioSesc.

Com a proposta de oferecer um trabalho social e ofertar diversos serviços gratuitos, o Sesc Comunidade promove a cidadania e a qualidade de vida aos munícipes. Para a realização desta ação, e sua circulação no interior do Estado, mais de 30 servidores da instituição são envolvidos, entre: dentistas, agentes culturais, educadores e demais profissionais da logística. Além disso, foram firmadas parcerias com as prefeituras, instituições do sistema ‘S’ e empresários locais.

Sesc Comunidade 2018

Os municípios que receberão a caravana do Sesc Comunidade a partir de fevereiro, serão: Amajari, Bonfim e Normandia. Visando ampliar o leque de serviços oferecidos para as comunidades, o Sesc está buscando novos parceiros para as próximas edições, conversando com mais de 20 entidades, entre elas: instituição Sistema ‘S’, órgãos governamentais, forças policiais/trânsito e Exército Brasileiro.

Larissa Mello