Sesc celebra 70 anos nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 13 de setembro, o Sesc comemora 70 anos de atuação em todo o país. Celebrado de diferentes formas em cada regional, no mês de aniversário, o Sesc-RR reuniu no calendário de eventos diversas atividades para diferentes públicos como: Aldeia Cruviana, Palco Giratório, Overdoze, Cenas Curtas em Cartaz, Ciclo Sesc, Corrida Noturna Mesa Brasil, Família na Escola, exposições e projetos da Escola Sesc.

Pioneirismo, diversidade, inovação, conhecimento, oportunidade, inclusão e transformação, são palavras que acompanham as ações desenvolvidas pelo Sesc ao longo de seus 70 anos, os resultados comprovam transformações em todo o país. Para envolver todo o público nesta celebração, o Sesc lançou uma campanha digital que reúne todos os regionais: ‘Pessoas Transformam Pessoas’.

A campanha conta histórias de pessoas que têm as vidas transformadas por pequenos gestos, para simbolizar as muitas vidas que tem ajudado a transformar por meio da educação, saúde, cultura e lazer nas unidades do Sesc espalhadas pelo Brasil.

Com conteúdo para o meio digital composto de três mini-curtas que contam histórias universais e emocionantes de transformação. A campanha conta ainda com mais duas ações na web: o hotsite www.sesc.70anos.com.br, no qual as pessoas podem conhecer outras histórias e poderão contar as suas próprias. E uma ação no Instagram, “O Sesc que vejo”, na qual os usuários são incentivados a revelar o seu olhar sobre o Sesc, tagueando suas imagens com hashtags específicas.

“É importante que todos participem desta campanha tagueando suas fotos e contando suas histórias relacionadas com o Sesc. Isso é uma vitrine do nosso estado e do nosso trabalho para o restante do Brasil. Possuímos importantes valores, tradições, riquezas e histórias que com certeza merecem destaque”, afirmou Luciana Moreira, gerente de Educação e Cultura no Sesc-RR.

Campanha Digital

Idealizada para homenagear a quem faz a diferença, com pequenos gestos, transformando a vida de outras pessoas. No Instagram, a campanha tem cinco missões, cada uma marcada por uma hashtag diferente: #Sesc_Abraça; #Sesc_Une; #Sesc_Ativa; #Sesc_Inspira e #Sesc_Transforma. Os temas são quinzenais e servirão de guias para que o público envie suas fotos.

Além disso, a página oficial @SescBrasil publicará algumas imagens para inspirar os internautas. No fim do ano, 140 fotos e 70 histórias serão publicadas no formato de um livro comemorativo. A seleção será feita por uma curadoria formada por jornalistas e influenciadores digitais. Mais informações em www.sesc70anos.com.br

Sesc em Roraima

Há 28 anos implantado em Roraima, o Sesc sempre se colocou como protagonista do desenvolvimento do estado, atuando significativamente com projetos, ações e atividade de extrema importância para comerciários e seus dependentes, bem como a sociedade em geral.

Exemplo disso são as novas unidades que a instituição está disponibilizando para a comunidade roraimense, tais como: Restaurante Sesc Orla e Academia Sesc Pintolândia, inaugurados neste ano, promovendo boa alimentação e o bem-estar. Mais duas obras importantes estão em andamento, como a Sede Administrativa, uma das primeiras edificações construída em Roraima com a Tecnologia de Protensão e o Hotel Sesc Tepequém, considerado um grande investimentos em turismo ecológico em Roraima.

Larissa Mello