Sesc: Aldeia Cruviana inicia nesta terça-feira

De 1º a 12 de agosto, o Sesc Roraima realizará mais uma edição do Aldeia Cruviana, evento que inclui em sua programação outros projetos como: Palco Giratório, Mostra de Cenas Curtas, Overdoze, Sesc Dramaturgia, Café com Letras, Exposição Epu’tîto, além de projetos do Clube de Astronomia e Ciência de Roraima.

A programação é diversificada com oficinas, apresentações artísticas e atividades culturais para todas as idades. Nesta terça e quarta-feira, a programação inicia com a oficina “Exílio em Cena”, que será ministrada pelo Grupo Clows de Shakespeare, do Rio Grande do Norte.

“Contamos com a presença de todos no Aldeia Cruviana. Acompanhe a programação e informações em nossas redes sociais, no APP Sesc e no site www.sescrr.com.br”, disse Renato Barbosa, supervisor de cultura no Sesc.

Abertura Oficial

Para a abertura do projeto, o Grupo de Teatro Clows de Shakespeare (RN) encenará o espetáculo infanto-juvenil “Abrazo”, às 20h, no dia 3 de agosto, no Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana). “Abrazo” pode ser assistido por crianças e adultos de todas as idades, a apresentação faz parte do Circuito Sesc Palco Giratório, projeto que também visa a circulação de espetáculos em regionais da instituição.

Abrazo

Num lugar em que não é permitido abraçar, personagens atravessam um quadrado contando histórias de encontros, despedidas, opressão, exílio e, porque não, de afeto e liberdade. O espetáculo não verbal conta com a música especialmente composta para a cena e com vídeo de animação para narrar essa aventura inspirada em “O Livro dos Abraços”, de Eduardo Galeano.

Aldeia Cruviana

Para democratizar o acesso às linguagens artísticas, o Aldeia Cruviana vem se consolidando como uma miscelânea de todas as vertentes, reunindo artistas populares e profissionais de várias áreas.

Confira a programação para os próximos dias:

Evento: Oficina “Exílio em Cena” – Cia Clows de Shakespeare (RN)

Data: 1 e 2 (terça e quarta)

Horário: 19 h

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Evento: Abertura Oficial com o espetáculo “Abrazo” – Cia Clows de Shakespeare (RN)

Data: 3 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Evento: Mostra de Cenas Curtas

Data: 5 e 6 (sábado e domingo)

Horário: 20h

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Evento: Espetáculo “Elas Dançam Betânia” (RR)

Data: 9 (quarta-feira)

Horário: 19h30 e 20h30 (duas sessões)

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Evento: Oficina Sesc Dramaturgias

Data: 10 e 11 (quinta e sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Larissa Mello