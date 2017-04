Sesc abre Parque Aquático para Manhã de Lazer neste sábado

Neste sábado, 28, o Sesc abrirá suas portas para receber crianças e adultos na “Manhã de Lazer”, evento idealizado para acolher a família comerciária, oferecendo atividades recreativas e aquáticas, das 8h às 12h, no Sesc Mecejana.

Várias atividades serão desenvolvidas e acompanhadas pelos analistas de esporte e lazer do Sesc, dentre elas: Hidro maluca, gincana aquática, xadrez gigante, x-box, sinuca, totó, tênis de mesa e aulão de ritmos. Evento gratuito, basta apresentar a Carteira Sesc (atualizada).

Para concluir a manhã, os participantes do evento, poderão desfrutar da tradicional feijoada, no Restaurante Sesc Mecejana, com modelo de refeição self service, custando R$ 16,20 por quilo de alimento para comerciários e R$ 37,80 para usuários.

“Otimizamos o acesso em nosso Centro de Atividades para integrar a família no final de semana, através de eventos que despertem e promovam a atividade física e o bem estar. É importante que venham com traje de banho e que as crianças estejam acompanhas dos pais/responsáveis. Todos estão convidados para este encontro de muito lazer e alegria, será uma manhã divertida”, afirmou Karina Straioto, coordenadora de esporte e lazer no Sesc.

Carteira Sesc

Com a Carteira Sesc comerciários, usuários e seus dependentes podem usufruir de diversos serviços oferecidos pela instituição. A Carteira é emitida com a taxa anual no valor de R$ 6 para comerciários/dependentes e de R$ 25 para usuários. Faça a sua e aproveite!

Manhã de Lazer

Para promover novas experiências entre a família e o Sesc, a atividade será realizada também nos dias 20 de maio, 10 de junho, 15 de julho e 12 de agosto.

Larissa Mello