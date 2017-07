Sesc abre inscrições para modalidades esportivas e culturais

O Sesc abre inscrições para atividades de desenvolvimento físico e cultural para todas as idades. As vagas disponíveis são para: orquestra, violão, coral, balé, handebol, voleibol, futebol, iniciação esportiva, karatê, e judô com mensalidades que variam de R$20 a R$ 120 para comerciários e usuários.

Interessados devem procurar a Central de Relacionamento com o Cliente, localizado na Academia Sesc Mecejana para efetuar as inscrições e obter informações sobre o cronograma das atividades.

Todas as modalidades possuem profissionais devidamente qualificados que desenvolvem atividades para toda a família em uma das maiores estruturas desportivas de Roraima, dispondo de campo society e ginásio poliesportivo cobertos, parque aquático e academia climatizada.

Academia Multifuncional

Além das modalidades oferecidas, o Sesc Roraima possui uma academia com horário de funcionamento das 5h às 22h, sem fechar para almoço, e uma metodologia de Treinamento Multifuncional (conceito que associa a musculação com uma programação de atividades livres).

São oferecidos pacotes integrais de atividades, no qual os alunos podem participar livremente de diversas modalidades e programas de exercícios, tais como: circuito funcional, abdominal, alongamento, jump, localizada, pilates, aula de ritmos, grupo de corrida, entre outros. A mensalidade para comerciários é de R$ 60 e usuários R$ 120.

Carteira Sesc

Para retirar sua Carteira Sesc, basta levar os documentos junto às Centrais de Relacionamento com o Cliente. O valor das taxas com a Carteira é de R$ 6 para Comerciário/Dependente e R$ 25 para Usuário/Dependente. Mais informações nos telefones 3624-9858 e 3624-9855.

Confira a documentação necessária:

Comerciário – original e cópia da Carteira de Trabalho (página da foto e contrato de trabalho), Contracheque, CPF e Carteira de Identidade, Comprovante de Residência, GIFP (Guia de Recolhimento do FGTS), SEFIP (Relação dos Funcionários), Guia de Previdência Social – GPS e foto 3×4.

Usuário – original e cópia do CPF e Carteira de Identidade, Comprovante de Residência, Comprovante de Renda e foto 3×4.

Dependentes – original e cópia da Certidão de Casamento, CPF e Identidade no caso de cônjuge, Certidão de Nascimento no casos de filhos, CPF e Carteira de Identidade no caso dos pais e foto 3×4. Maiores de 12 anos, devem apresentar CPF (original e cópia).

Larissa Mello