Sesc abre inscrições para excursão ao Monte Roraima

O Sesc Roraima abre inscrições para um pacote turístico com destino ao Monte Roraima, um dos lugares mais antigos do planeta e encantador para estudiosos e excursionistas do mundo todo. Interessados devem se inscrever na Central de Relacionamento com o Cliente, na Academia Sesc (Mecejana). Vagas limitadas!

Conhecido mundialmente como um gigante feito pela própria natureza, o Monte Roraima é místico, simples e intrigante. O local é digno de tamanha fascinação com seus lagos transparentes, paredões, vegetação única, animais endêmicos, vales de cristais. Com o objetivo de proporcionar ao comerciário e a comunidade em geral a vivência desta experiência, o turismo social do Sesc Roraima criou o roteiro de excursão no período de 25 de novembro a 2 de dezembro.

“O esforço é recompensador porque o Monte Roraima é um lugar que inspirou clássicos, livros, filmes e novelas. Conheça seus próprios limites em um trekking longe da rotina do dia a dia, elevando o corpo e espírito. Venha conosco desfrutar de uma experiência incrível”, afirmou Karina Straioto, coordenadora de Esporte e Lazer do Sesc.

Karina destaca ainda que para participar da excursão, os interessados podem parcelar no cartão de crédito e apresentar uma condição física moderada, seguindo as orientações dadas após a inscrição. A alimentação, equipamento camping, seguro viagem e o translado entre Brasil – Venezuela, estão inclusos no pacote.

Monte Roraima

Localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela. Com seus 2.875 metros de altura, seus tepuys são montanhas constituídas de rochas sedimentares, formadas por areia solidificada. Em sua superfície há locais ricos em cristais, plantas carnívoras, orquídeas e pequenos animais.

Serviço

Excursão: Monte Roraima

Local: Academia Sesc Mecejana

Horário: 5h às 22h (seg a sex) – aos sábados 7h às 12h

Viagem: de 25 de novembro a 2 de dezembro

Valor: R$ 1.750 (comerciários) R$ 2.100 (usuário)

Parcelamento: em até 6x no cartão de crédito

Mais informações: 3624.9858

Larissa Mello