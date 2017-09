Sesc abre inscrições para escolinha de Futsal

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) está com oferta de vagas para crianças de 10 a 13 anos, na modalidade esportiva futsal. As aulas ocorrem todas as terças e quintas, das 18h às 19h30, no complexo esportivo da instituição. Interessados devem se inscrever na Central de Relacionamento com o Cliente, localizada na Academia Sesc (Mecejana).

Marcus Vinícius, professor de futsal, afirma que com o esporte os alunos adquirem a psicomotricidade, praticando atividades de coordenação motora e adotando a metodologia específica do futsal, contribuindo assim com o condicionamento físico, sistema respiratório, cardiovascular e imunológico.

“Com os exercícios, é necessário a habilidade no pensar para solucionar rapidamente as situações de conflito durante o jogo, o que exercita o cérebro. O desenvolvimento do raciocínio lógico é importante tanto do ponto de vista intelectual como no emocional, contribuindo em três aspectos básicos: ler, escrever e resolver problemas. Além disso, o esporte ajuda a controlar a ansiedade, obter disciplina e a superar a timidez” explicou.

Sesc

Com uma estrutura completa, o Sesc atende aproximadamente 1.200 usuários em diferentes modalidades como: karatê, judô, handebol, voleibol, iniciação esportiva (mix de atividades, jogos e esportes), grupos de corrida e academia. São diversos profissionais capacitados que visam o progresso do aluno no esporte e no bem estar pessoal.

Carteira Sesc

Com a Carteira Sesc comerciários, usuários e seus dependentes podem usufruir de diversos serviços oferecidos pela instituição. A Carteira é emitida com a taxa anual no valor de R$ 6 para comerciários/dependentes e de R$ 25 para usuários. Faça a sua e aproveite!

Serviço

Futsal (terças e quintas – 18h às 19h30)

Idade: 10 a 13 anos

Comerciário: R$ 45

Usuário: R$ 71

Conveniado: R$ 54

Larissa Mello