O Sesc abre inscrições para atividades esportivas e de desenvolvimento físico para todas as idades. As modalidades são oferecidas no Sesc Mecejana, uma das maiores estruturas desportivas de Roraima, dispondo de campo society e ginásio poliesportivo cobertos e academia climatizada. Os interessados devem procurar a Central de Relacionamento com o Cliente, no Sesc Mecejana ou ligar no 3624-9858, para mais informações.

Para 2018, O Sesc ampliou a metodologia da Academia Multifuncional. O aluno que se inscrever para musculação, também poderá frequentar – sem acréscimo na mensalidade – as Aulas Livres do treinamento multifuncional e do Grupo Sesc de Corrida. A mensalidade para Comerciários será de R$ 65 e Usuários R$ 130.

Musculação

A Academia Sesc Mecejana continuará funcionando de segunda a sexta-feira, das 5h às 22h, sem fechar para almoço, e aos sábados, das 7h às 12h. Os alunos são acompanhados por analistas de esporte e lazer devidamente capacitados para adaptar os treinamentos de acordo com a necessidade dos clientes de todas as idades.

Atividades Multifuncionais

Além da musculação, o aluno da Academia Sesc poderá associar o treino com atividades pré-programadas, como: Jump; GAP; Aula de Ritmos; Abdominal e Localizada; Pilates; e Circuito Funcional. Em média, a cada 30 minutos, uma Aula Livre é oferecida para os clientes, sem ônus.

Grupo Sesc de Corrida

Este ano, o cliente matriculado na Academia também terá à sua disposição o Grupo Sesc de Corrida, que se reúne para treinamentos orientados nas terças e quintas-feiras, das 19h às 20h. O Sesc contribuiu diretamente para a chamada ‘febre de corrida de rua’, que vem crescendo a cada ano em Roraima.

Na área esportiva, o Sesc também está oferecendo turmas nas modalidades de futebol, futsal, voleibol, handebol e karatê. As aulas iniciam no dia 5 de fevereiro, com mensalidades que variam de R$ 45 a R$ 60 para comerciários, dependendo da atividade e frequência semanal.

Iniciação Esportiva

Para crianças de 4 a 10 anos, o Sesc está oferecendo aulas de Iniciação Esportiva nas terças e quintas-feiras, com duas turmas (às 18h; e às 19h). Durante o ano, os alunos terão oportunidade de vivenciar diversas modalidades esportivas, através de jogos e atividades lúdicas, desenvolvendo habilidades psicomotoras. A partir desta vivência, as crianças estarão mais familiarizadas com todas as modalidades e poderão optar pelo esporte que mais se identificarem. A mensalidade para Comerciários será de R$ 22 e Usuários R$ 54.

Esportes Aquáticos

Durante o período de reforma e revitalização do Parque Aquático do Mecejana, o Sesc firmou convênio com o Sesi para promoção das aulas de Natação e Hidroginástica. Todos os alunos que tiverem Cartão Sesc válido terão o mesmo desconto do trabalhador industriário (correspondente à sua categoria no Sistema Fecomércio). Para informações sobre valores e horários, os interessados devem ligar no 4009-1844.

Aplicativo

Baixe o APP Sesc Roraima e confira todos os serviços oferecidos pela instituição nas área de Saúde, Assistência, Educação, Lazer e Cultura. A plataforma disponibiliza campo para acessar a matrícula de todos os clientes para Emissão de Boleto de pagamento das mensalidades. O aplicativo está disponível gratuitamente para APP Store e Google Play.

Larissa Mello