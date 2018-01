Sesc abre inscrição para Educação de Jovens e Adultos

As Unidades Educacionais Sesc da capital Boa Vista e dos municípios de Iracema e Rorainópolis, abrem inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O programa é totalmente gratuito e está ofertando vagas para turmas de Alfabetação e Fundamental I e II. O período de inscrição será de 29/01 a 04/02 e as aulas iniciam no dia 05/02.

Em Boa Vista, o Sesc está oferecendo turmas de Alfabetização e Ensino Fundamental (2º ao 5º ano). Os interessados devem efetuar a inscrição na Chácara da Fecomércio, localizada na Rua José Felix Correia, Nº 285 – Bairro Operário.

No município de Rorainópolis, o Sesc está ofertando vagas na Alfabetização e em todas as séries do Ensino Fundamental I e II. Para inscrição, o público deve procurar a Unidade Sesc Ler de Rorainópolis, localizada na rua Ayrton Senna, S/N – Bairro Campolândia.

Iracema terá turmas de Alfabetização; todas as séries do Fundamental I; e 6º e 7º ano do Fundamental II. A inscrição será feita na Unidade Sesc Ler de Iracema, localizada na rua Princesa Isabel, S/N – Centro.

Larissa Mello