Sesau realiza treinamento para padronizar o atendimento às gestantes em todo o Estado

Com a finalidade de reforçar as ações para reduzir as taxas de mortalidade materna e infantil e de melhorar o acompanhamento das gestantes desde o pré-natal ao pós-parto, foi implantado na rede pública o Sisprenatal Web (Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento WEB). Para potencializar o uso dessa ferramenta em todo o Estado, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realizou um treinamento nesta sexta-feira, 28, com os profissionais das unidades da região Sul.

A primeira etapa foi realizada no Laboratório de Informática do Departamento de Ciências da Computação da UFRR (Universidade Federal de Roraima). Os profissionais envolvidos são enfermeiros, médicos e coordenadores da atenção básica dos municípios. A segunda etapa do treinamento ocorre na primeira semana de agosto e abrangerá os municípios da região Centro-Norte.

O treinamento é organizado pela Coordenação Geral da Atenção Básica, por meio dos Núcleos de Saúde das Mulheres e do Telessaúde Roraima, e pretende capacitar aproximadamente 45 agentes em todo o Estado. O sistema contribui, principalmente, para identificação de fatores que caracterizam a gravidez de risco, com o objetivo de promover a segurança da saúde da mãe e da criança, possibilitando a prevenção das complicações identificadas como principais causas de morbidade e mortalidade materna e perinatal.

A técnica de informação do Telessaúde e ministrante da capacitação, Maristela Veiga dos Santos, explica que o programa faz parte da política de informatização da saúde em nível nacional e, com o treinamento, pretende-se capacitar operadores do sistema. “Mesmo com a implantação do sistema, muitos funcionários ainda não dominam a parte técnica dessa ferramenta, por isso vamos capacitar operadores em todo o Estado, para que realmente o Sisprenatal Web tenha funcionalidade”, disse.

O sistema de monitoramento foi implantado em 2015 no Estado, faz parte do Datasus (Departamento de informática do SUS) e possibilita o acompanhamento das gestantes em todo o País. Além disso, também avalia os serviços de saúde prestados a cada mãe e recém-nascido, desde a primeira assistência na unidade básica de saúde até o atendimento hospitalar à gestação de alto risco.

O Sisprenatal Web fornece informações fundamentais aos municípios, aos estados e ao Ministério da Saúde para planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelas unidades de saúde. Também disponibiliza um registro diário dos atendimentos às gestantes, com os dados diversos sobre os procedimentos envolvidos na assistência pré-natal, entre eles, a primeira consulta, exames, vacina antitetânica e acompanhamentos em geral.