Sesau realiza campanha de promoção e prevenção à saúde para imigrantes

Sensibilizar a população venezuelana imigrante sobre promoção e prevenção à saúde em Roraima. Foi com esse objetivo que a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realizou nesta sexta-feira, 22, por meio da CGVS (Coordenadoria de Vigilância em Saúde), a Campanha de Educação em Saúde para Imigrantes.

Os atendimentos foram realizados das 8h30 às 12h30 e tiveram como foco os moradores do Centro de Acolhimento Provisório a Imigrantes que atualmente abriga cerca de 400 indígenas da etnia warao. O centro está localizado na Rua Alípio Freire de Lima, bairro Dr. Silvio Botelho.

O diretor do departamento de vigilância epidemiologica, Fabio Almeida, relatou a importância das ações de educação em saúde para os imigrantes venezuelanos indígenas. “Ter conhecimento sobre prevenção e promoção à saúde são extremamente importantes tanto para evitar doenças agravantes quanto para o controle epidemiológico”, esclareceu.

Na ação, foram oferecidos serviços de aferição da pressão arterial e glicemia, testes rápidos de sífilis e HIV, vacinação e entrega de preservativos. Também foram realizadas palestras educativas sobre cuidados com a saúde, prevenção da dengue, qualidade da água, resíduos sólidos, saúde do trabalhador, cuidados na preparação de alimentos, riscos de contaminação, surtos e acidentes de trabalho.

Euligio Baez está no país há sete meses, acompanhado da esposa e cinco filhos. Ele contou que na Venezuela não recebia nenhuma assistência em saúde. “Minha filha de sete meses ficou doente e não conseguimos remédios para ela. Aqui no Brasil está muito melhor. Não está faltando comida e estamos recebendo ajuda na saúde, como esta ação de hoje, o que é muito importante para todos aqui”, relatou o morador do abrigo.

Sala de situação

Foi instituída em novembro deste ano a Sala de Situação Migratória. Inédita no país a Sala vai funcionar como um Coes (Centro de Operações de Emergência em Saúde) com o objetivo de concentrar o máximo de informações em saúde a respeito dos imigrantes venezuelanos. “Com isso, vamos preparar as autoridades de saúde para evitar surtos de grandes doenças ou agir corretamente no caso de uma possível emergência pública em saúde”, explicou a coordenadora Geral de Vigilância em Saúde, Daniela Souza.

Conforme a coordenadora, essas são as primeiras tratativas do Estado para instituir a Sala. Na semana passada, técnicos do Ministério da Saúde vieram à Roraima para elaborar propostas de ações contra doenças erradicadas e que podem voltar a circular no Estado, a exemplo do sarampo e da difteria, em decorrência da imigração venezuelana.

Alerta

Ciente do risco de surtos de doenças contagiosas, a Sesau está apoiando os municípios com ações de imunização por meio do Núcleo Estadual do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Foram realizadas ações de vacinação contra catapora no CRI (Centro de Referência ao Imigrante).

Antes disso, uma criança venezuelana faleceu por difteria. Neste caso, imediatamente foi feito o chamado bloqueio vacinal, ou seja, todas as pessoas com quem a criança teve contato foram imunizadas, o que impediu o avanço da doença.

No início de novembro o Governo emitiu uma nota para os municípios e gestores das unidades de saúde alertando para a necessidade de detectar e notificar rapidamente qualquer caso suspeito de sarampo, possibilitando que as medidas de controle sejam realizadas oportunamente interrompendo a cadeia de transmissão.

Prevenção

A vacina Tríplice Viral é a medida de prevenção mais segura e eficaz contra o sarampo, protegendo também contra a rubéola e a caxumba. Reforçar o monitoramento da cobertura vacinal, vacinação de rotina para a população de 1 ano e reforço com a Tetraviral para crianças de 1 ano e 3 meses de idade, conforme o Calendário Nacional de Vacinação, proceder à busca de faltosos, principalmente nos municípios que fazem fronteira com áreas de riscos, é imprescindível para proteção da população e evitar a disseminação dessas doenças.