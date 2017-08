Sesau orienta profissionais para estímulo à alimentação saudável

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) quer sensibilizar as mães e demais pessoas envolvidas no desenvolvimento de crianças para a importância de uma alimentação saudável nos primeiros meses de vida. Para isso, foi promovida nesta sexta-feira, 18, uma oficina para cerca de 30 profissionais da Atenção Básica (postos de saúde).

A ação foi realizada na Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Floresta, tendo como tutores, profissionais da Sesau, da Semsa/Caracaraí e Semsa/Boa Vista. O objetivo foi repassar para a população, informações sobre a importância do aleitamento materno e de uma alimentação balanceada, principalmente até os dois anos de idade.

De acordo com a gerente do Napan (Núcleo de Ações Programáticas de Alimentação e Nutrição) da Sesau, Karla Lima, foram repassadas informações sobre a idade certa para cada tipo de alimentação, tendo como maior benefício a diminuição de problemas como diabetes, hipertensão e demais problemas ligados à obesidade infantil.

“A oficina vem para preparar os profissionais que fazem parte da rede de informação, para que no momento do acolhimento da população na Atenção Básica, sejam repassadas informações quanto aos cuidados, orientações e procedimentos a serem seguidos pelos pais e familiares”, disse.

A oficina contou com a participação de profissionais das UBS do município, por meio de dinâmicas como simulação de casos reais e apresentação de uma mesa composta por alimentos naturais e industrializados, na qual cada equipe deveria selecionar os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos por determinada faixa etária.

A enfermeira do Centro de Saúde Olenka Macelaro, Emmily Oliveira, explicou que as capacitações e oficinas oferecidas contribuem tanto para a vida profissional como pessoal. “A ação foi extremamente gratificante e vai nos auxiliar a fazer com que essa corrente de informações chegue cada vez mais longe e possa aumentar a expectativa de vida das futuras gerações”.

Amamenta e Alimenta Brasil

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil foi lançada em 2012 pelo Ministério da Saúde, com a finalidade de qualificar o processo de trabalho dos profissionais da Atenção Básica para reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores de 2 anos de idade, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nutricionista orienta

Segundo a nutricionista Karla Lima, algumas famílias cometem equívocos na alimentação das crianças e isso pode ser prejudicial à saúde dos pequenos.

“Algumas mães pensam que recém-nascidos devem tomar água por causa das altas temperaturas do nosso Estado, no entanto até os seis meses de vida o bebê precisa única e exclusivamente do leite materno”.

Ela alerta para que os pais evitem o uso de produtos industrializados que são prejudiciais em todas as fases da vida, especialmente quando a ingestão começa na infância.

“A ingestão de certos alimentos pode ser extremamente prejudicial para a saúde das pessoas em todas as idades, mas causam mais danos nas crianças por se encontrarem ainda em fase de desenvolvimento e crescimento”.

A profissional revela que um copo de suco em lata ou de caixinha, por exemplo, tem a mesma quantidade de açúcar encontrada em refrigerantes – aproximadamente um copo pequeno –, o que pode desencadear problemas de saúde como diabetes, hipertensão e outros casos ligados a obesidade infantil.

“É aconselhável a busca por produtos naturais. Na dúvida, os pais devem sempre buscar orientação de profissionais capacitados, o que pode ser feito pelo SUS, no posto de saúde mais próximo” finalizou Karla.