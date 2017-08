Sesau: novos servidores atuarão no acompanhamento e reabilitação de prematuros

Nesta terça-feira, 15, foram empossados mais 14 servidores da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde). Eles iniciam sua trajetória com uma missão mais que especial: atuar no acompanhamento de bebês prematuros e atividades de reabilitação.

Os profissionais têm 15 dias para entrar exercício, sendo cinco deles direcionados para o HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e nove, ao programa Rede Cidadania, cadastrado como CER II (Centro Especializado em Reabilitação Nível II).

A maternidade contará com um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um técnico de enfermagem e um médico. Segundo a apoiadora técnica da maternidade, Márcia Monteiro, a contratação dos novos servidores vai reforçar o acompanhamento dos bebês na unidade e possibilitar a ampliação deste serviço.

“O número de profissionais mais que dobrará, possibilitando ampliar a oferta de vagas e prestar um melhor atendimento aos recém-nascidos”, disse.

O follow-up busca prevenir e detectar, de forma precoce, desvios no desenvolvimento, para que possa ser feito um tratamento o mais rápido possível. Este acompanhamento antes era realizado no CRSM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) e agora vai passar a ser feito na maternidade.

Outro benefício com a posse dos novos profissionais é a possibilidade de reforçar os serviços de reabilitação física e intelectual. Esta assistência é ofertada por meio do Rede Cidadania (CER II), onde atualmente, 220 pacientes estão cadastrados. Para ampliar os atendimentos, foram convocados seis fisioterapeutas e um fonoaudiólogo.

Conforme o diretor do Departamento de Políticas de Reabilitação, Edson Polazzo, a tendência é que o número de atendidos cresça, pois, os ingressantes na reabilitação necessitam de um acompanhamento contínuo para garantir o pleno desenvolvimento, permanecendo assim, em constante estimulação.

“O estímulo precoce é um processo essencial para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Para que isso aconteça, é necessário o acompanhamento contínuo de uma equipe multidisciplinar, que irá assistir e facilitar à inserção dos pacientes na sociedade”.

Empossados

Desde 2015, quando teve início a gestão da governadora Suely Campos, houve um aumento de quase 20% no quadro de servidores na área da saúde. Até o momento, foram convocados cerca de 850 novos servidores, para diversas unidades de saúde na capital e municípios do interior, melhorando os serviços disponíveis nas unidades. As últimas convocações são referentes à lista de espera do concurso público realizado em 2013.

Ainda este ano, estão previstas outras convocações, com o intuito de suprir a demanda que será gerada com a inauguração de novas unidades de saúde.