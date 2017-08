Sesau muda fornecedor de alimentação nas unidades de saúde estaduais

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) contratou uma nova empresa para fornecer alimentação com a eficiência que os pacientes, acompanhantes e funcionários das unidades de saúde estaduais merecem. A mudança começou nesta sexta-feira, 25, com a intenção de garantir a qualidade e pontualidade neste serviço.

O contrato irá atender às principais unidades de média e alta complexidade da capital, incluindo o Hospital das Clínicas e anexo do HGR (Hospital Geral de Roraima), prestes a ser inaugurados.

A coordenadora de Urgência e Emergência da Sesau, Helenira Macedo, explicou que as unidades de saúde avaliarão a empresa constantemente, por meio de relatórios, atribuindo pontos em vários critérios que permitirão identificar se o contrato está sendo seguido. “Os funcionários nos ajudarão a fiscalizar o serviço, pois é com base no somatório desta pontuação que adotaremos as providências para manter a qualidade do serviço”, explicou.

A logística para o fornecimento da alimentação é complexa, por isso, é possível que nos primeiros dias de fornecimento haja atrasos na alimentação.

“Por ser um serviço essencial, assim que o contrato anterior venceu, a nova empresa entrou imediatamente. É compreensível que neste período de transição aconteçam demoras pontuais no fornecimento, mas isso deve ser estabilizado já nos próximos dias”, ressaltou a coordenadora.

A partir de agora a alimentação será fornecida pela Andolini Comércio e Serviços Ltda, vencedora de uma licitação realizada por pregão eletrônico, aberto a empresas de todo o país, do qual foi escolhida a proposta com menor preço e que atendesse a todos os critérios exigidos.

A demanda varia diariamente, mas em média, são servidas cerca de 150 mil refeições por mês nas unidades de saúde, atendendo aos pacientes, acompanhantes e servidores, abrangendo também doadores de sangue e pessoas atendidas nos Centros de Atenção Psicossocial e Unidade de Acolhimento e funcionários do Lacen-RR (Laboratório Central de Saúde Pública de Roraima) e Central de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

São servidas seis refeições diárias adequadas às necessidades específicas de cada paciente. Além dos gêneros alimentícios, o contrato abrange também toda a logística para o preparo e entrega das refeições em 49 tipos de dietas diferentes. A cozinha da empresa já foi inspecionada pela Vigilância Sanitária, a qual constatou que o local está em conformidade com as normas sanitárias.

Em eventuais descumprimentos de contrato, as penalidades vão desde multas severas até a rescisão do contrato. A fiscalização continuará sendo realizada por servidores habilitados, e também por meio de consultas da opinião dos usuários registradas na Ouvidoria, em busca de garantir a plena qualidade na alimentação servida nas unidades aos usuários do SUS.