Sesau inicia treinamento aos municípios sobre saúde da família

As ações da Estratégia Saúde da Família, fundamentais para garantir a prevenção e promoção da saúde nos municípios, serão reforçadas após um treinamento promovido pela Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) para mais de 250 profissionais que atuam em todo o Estado.

O treinamento com a primeira turma é realizado na Etsus-RR (Escola Técnica do Sistema Único de Saúde) e segue até sexta-feira, 4. Durante o curso serão abordados os temas sobre nutrição, fisioterapia, odontologia e assistência social. A segunda das oito turmas a serem treinadas iniciará capacitação no dia 8 de agosto.

Segundo a gerente do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da Família, Nadja Salgueiro, o objetivo do treinamento é qualificar os profissionais para atuarem no processo saúde-doença conforme a Política Nacional de Atenção Básica.

“Por meio do curso os profissionais poderão realizar diagnóstico na região local de acordo com os aspectos demográficos, socioeconômicos, ambientais e sanitários. Desta forma, eles podem identificar os riscos, e realizar ações e atividades para o enfrentamento dos problemas de saúde”, disse.

O curso ainda inclui atividades práticas, onde os participantes terão que fazer um mapeamento em sua região local, para analisar a situação da área de atuação e, assim, identificar os problemas e potencialidades existentes.