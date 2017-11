Sesau garante que cirurgias eletivas seguem normalmente no HGR

As cirurgias urgentes e não urgentes estão sendo realizadas normalmente no HGR (Hospital Geral de Roraima). A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) está realizando uma força-tarefa para reforçar o abastecimento das unidades de saúde, e por isso, não haverá suspensão dos procedimentos eletivos realizados no hospital.

Neste ano, até o mês de agosto, o HGR já havia realizado praticamente o mesmo número de cirurgias do que em todo o ano de 2014. Atualmente são realizadas aproximadamente 30% mais cirurgias eletivas no HGR do que há quatro anos, chegando a até 600 procedimentos por mês, um recorde para a unidade, que nunca realizou tantas cirurgias quanto agora.

O secretário estadual de Saúde, Paulo Linhares, esclareceu que é um procedimento de praxe as unidades informarem à secretaria quando o nível de abastecimento de materiais e medicamentos entra em alerta. É justamente para que a gestão adote as medidas necessárias para suprir as necessidades apontadas, evitando prejuízos à população.

“A população pode ficar tranquila, pois todos os materiais cujos estoques estão baixos, já estão em fase de licitação. As cirurgias não estão suspensas e nem serão, pois estamos agindo para que isso não aconteça”.

Questionado sobre o motivo do estado de alerta, Linhares enfatizou que houve um crescimento de aproximadamente 40% da demanda nas portas de urgência e emergência do hospital, o que impactou diretamente no uso de materiais e medicamentos.

Apesar de contar com a mesma estrutura física, o hospital que realizava 5 mil cirurgias em 2014, deve fechar este ano com quase 8 mil cirurgias realizadas [incluindo as eletivas e de emergência]. “Este fato foi constatado pelo Ministério da Saúde, que qualificou como excelente o aproveitamento por sala cirúrgica, colocando o HGR com índices de produção semelhante aos melhores hospitais privados do país”, pontuou o secretário.

Cirurgias

O HGR, maior hospital de Roraima, realizou quase 5.500 cirurgias não urgentes em 2016 e se mantiver o mesmo ritmo dos últimos meses, deve fechar o ano com mais de 6 mil procedimentos realizados, o que representa um aumento de 40% em relação a 2014, quando foram realizadas cerca de 4 mil cirurgias eletivas. Somando as cirurgias urgentes, este número pode chegar a próximo de 8 mil.

Investimentos

O aumento na quantidade de cirurgias impactou diretamente no montante investido no procedimento. Segundo informações do Data SUS (Departamento de Tecnologia da Informação do Sistema Único de Saúde), as cirurgias representaram um investimento de R$ 7,5 milhões em 2016, mais que o dobro do que o investido em 2014 (R$2,9 milhões).