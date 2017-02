Sesau fortalece plano de ação da Rede Cegonha nos municípios

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) vai reforçar o plano de ação para fortalecer o atendimento prestado a mães e bebês em todo o Estado. Na próxima segunda-feira, 20, serão iniciadas as Oficinas Regionais da Rede Cegonha, que seguem até sexta-feira, dia 24, onde serão discutidas as ações para assegurar o atendimento de qualidade para a mulher, desde a confirmação da gestação até os dois primeiros anos de vida do bebê.

Os encontros serão realizados em duas etapas: a primeira ocorre nos próximos dias 20 e 21, a partir das 8h, na UFRR (Universidade Federal de Roraima), com participação dos secretários de Saúde e coordenadores dos municípios do centro e norte do Estado (Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Mucajaí, Normandia, Pacaraima e Uiramutã).

A segunda etapa ocorre nos dias 23 e 24 no município de Rorainópolis, recebendo também os profissionais de Caracaraí, Caroebe, Iracema, São Luiz do Anauá e São João da Baliza.

De acordo com o gerente do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da Criança da Sesau, Hudson Machado, as oficinas fazem parte do Plano de Ação da Rede Cegonha e conta com a participação da apoiadora Benta Lopes, considerada uma das principais especialistas do País em atenção às gestantes e humanização de parto.

“Será um momento de fortalecer a Atenção Básica dos municípios, promovendo planos, debates e ações para os partos de baixo risco realizados no interior. Isso ajuda a reduzir a superlotação da maternidade na Capital e a diminuir mortalidade materna, infantil e fetal”, explicou Machado.

Ao longo das reuniões, será avaliada a situação do atendimento prestado a mães e bebês em cada município para identificar o que pode ser potencializado ou melhorado. Após as discussões, serão construídos ou atualizados os planos de ação municipais, as melhorias e possíveis mudanças no fluxo de atendimento serão encaminhadas para discussão da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) – fórum de negociação entre o Estado e os Municípios na implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde.