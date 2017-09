Sesau fortalece atenção básica para melhorar qualidade da assistência à população

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) começou nesta segunda-feira, 11, o terceiro treinamento sobre Saúde da Família para os profissionais de oito municípios.

O objetivo é incentivar os gestores locais a melhorar o padrão de qualidade da assistência oferecida aos usuários do SUS nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios. O ciclo de atividades segue até a quinta-feira, 14, na ETSUS-RR (Escola Técnica do Sistema Único de Saúde).

Participam 30 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, dentistas e agentes comunitários de saúde. A próxima turma começa no dia 25 de setembro.

O treinamento iniciou no mês passado, com a expectativa de qualificar mais de 300 profissionais que atuam nas UBSs, dividos em sete turmas. Foram capacitados profissionais de São Luiz, Iracema, Amajari, Cantá, Boa Vista, Caracaraí, Pacaraima e Alto Alegre. Outros servidores serão incluídos nas próximas turmas, até que todo o Estado seja contemplado.

Segundo a gerente do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da Família da Sesau, Nadja Salgueiro, por meio do curso, os profissionais poderão realizar diagnóstico na região local de acordo com os aspectos demográficos, socioeconômicos, ambientais e sanitários. “Desta forma, eles podem identificar os riscos e realizar ações e atividades para o enfrentamento dos problemas de saúde”.

O curso inclui atividades práticas, no qual os participantes farão um mapeamento em sua região, para analisar a situação da área de atuação e identificar os problemas e potencialidades existentes.