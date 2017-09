Sesau contrata 14 intérpretes para unidades de saúde da Capital

Roraima possui uma das maiores diversidades linguística e cultural indígena do País. Essa variedade se reflete nas unidades de saúde onde são atendidos índios de diferentes etnias e regiões.

Por essa razão, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) contratará, pela primeira vez, 14 intérpretes para as unidades da Capital. A assinatura do termo de compromisso será na próxima segunda-feira, dia 4, na Coordenação-Geral de Atenção Básica da Sesau, das 15h às 17 horas.

Os 14 intérpretes são indígenas e foram selecionados por meio de processo seletivo realizado em junho deste ano. Eles irão atuar no acompanhamento de pacientes indígenas que não dominam o português, no HGR (Hospital Geral de Roraima), CRSM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) e CECM (Clínica Especializada Coronel Mota). A contratação temporária atenderá as etnias Macuxi, Wapichana, Taurepang, Wai-Wai, Ingaricó, Yanomami/Sanumã e Yekuana.

Para o secretário estadual de Saúde, César Penna, a existência desses profissionais nas unidades de saúde é fundamental, pois 12% da população roraimense são formadas por indígenas, muitos deles com dificuldade de comunicação, pois falam apenas a língua materna.

“Esta contratação vai suprir as demandas das unidades estaduais de saúde na área de intérpretes, o que é um pedido tanto das lideranças indígenas quanto dos profissionais de saúde”, enfatizou Penna.

Esse serviço já é ofertado no HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth), Coronel Mota e HGR, por meio do Distrito Sanitário Especial-Leste, mas de forma insuficiente. Com os novos profissionais, a cobertura aos pacientes indígenas aumentará em mais de 50%, proporcionando uma assistência à noite, finais de semana e feriados, o que não acontece atualmente.

Convocados

Os novos intérpretes iniciam os serviços na mesma semana da assinatura do termo de compromisso. Confira a lista de convocados abaixo:

ETNIA: MACUXI: DELCIMAR DA SILVA RAPOSO e LUCIANA LIMA PINTO

ETNIA: WAPICHANA: ANA EDIVINO DOUGLAS e ZÉLIA PEREIRA PINHO

ETNIA: TAUREPANG: NENCY ROSALIS AFONSO DE SOUZA e SUSAN NATALY DE SOUZA MARTINS

ETNIA: INGARICÓ: NARCISA JOAQUIM BARBOSA e SECILITA SALES EDMAN INGARICÓ

ETNIA: WAI-WAI: JAINE DA SILVA COSTA e CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA

ETNIA: YEKUANA: LEONARDO INHEDI JAIME XIMENES e MATIAS LOURENÇO RODRIGUES

ETNIA: YANOMAMI/SANOMÃ: TUÍRA KOPENAWA YANOMAMI e DENILSON SANDRO YANOMAMI