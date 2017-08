Servidores usam a criatividade e montam sala de leitura para a criançada

O local onde abrigava um depósito nos fundos da Escola Municipal Raio de Sol, no Nova Cidade deu lugar a uma harmoniosa Sala de Leitura. Com a criação do projeto “Leitura na Escola”, o espaço ganhou brilho e cores com cerca de 500 livros de literatura infantil, para aguçar a imaginação dos pequenos. Nesta sexta-feira, 9, os alunos tiveram o primeiro contato com a sala e se encantaram com o que viram.

O projeto foi criado com o intuito de estimular na criançada a ter fluência de leitura e minimizar as dificuldades dos alunos. Segundo a gestora da escola, Osmarina Freitas, os professores perceberam a necessidade de aproximar as crianças dos livros infantis para suprir a deficiência destes estímulos em casa, uma pela dificuldade do acesso aos livros literários e outra por falta de tempo dos pais.

“Neste segundo bimestre detectamos que ainda há muitas crianças que não conseguem ler, e pensamos numa maneira de estimular isso nelas. Muitas em casa não têm ajuda dos pais e resolvemos fazer essa sala de leitura. O local servirá para o reforço para os alunos em dificuldades. Conversamos com os pais para que tragam os filhos no horário oposto para receberem duas horas de estímulos que farão toda a diferença”, disse

A simplicidade do ambiente e a criatividade refletem o bom gosto dos profissionais que se dedicaram e pensaram em cada detalhe. Além do acervo com cerca de 500 livros espalhados pelas prateleiras, a sala conta também com o espaço para o teatro de fantoches, o cantinho da leitura com ursinhos, almofadas e ainda mesas e cadeiras.

Para animar o primeiro dia da criançada na sala, uma personagem peculiar invadiu o local, Lella Pink contou historinhas e brincou com os alunos. Lella é uma criação da professora, Marcela Melo, que há quatro anos criou a personagem para atrair a atenção da criançada durante a leitura de histórias, atividade que ela domina há mais de oito anos.

A pequena Letícia Farias, de apenas sete aninhos, gostou da novidade. Já lendo com certa facilidade, a menina disse que este será um cantinho bastante freqüentado por ela. “Gostei muito da sala, sempre que der vou pegar uns livros aqui para ler”, disse. O aluno Wallace Ahmon, também está alegre com o novo espaço e diz que vai melhorar ainda mais sua leitura com os livros da sala.

A unidade atende cerca de 860 crianças do 1º período a 2º Ano do Ensino Fundamental. A tendência é que com o projeto, as crianças saiam do 2º Ano sabendo ler, escrever e compreendendo o texto.

Ceiça Chaves