Servidores recebem orientação para prevenção da gravidez na adolescência

Profissionais da Prefeitura Municipal de Boa Vista participam de uma capacitação sobre a linguagem adequada para se trabalhar a sexualidade entre os jovens. Essa capacitação está sendo oferecida pela Secretaria Municipal de Gestão Social (Semges), nesta terça e quarta-feira, 25 e 26, das 8h as 12h e das 14 ás 18h, no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), localizado na avenida Glaycon de Paiva, nº 1820, bairro Mecejana.

A Secretaria Municipal de Gestão Social trouxe pela primeira vez à capital a psicóloga, Maria Helena Vilela que também é psicodramatista com especialização em Saúde Pública e em Sexualidade Humana pelo Centro de Estudos de Sexualidade Instituto H. Ellis e diretora executiva do Instituto Kaplan. A psicóloga veio capacitar aproximadamente 35 profissionais que representam as secretarias de Gestão Social, Educação e Saúde.

Esses profissionais serão multiplicadores dos conhecimentos adquiridos para outros servidores da prefeitura de Boa Vista. Neste primeiro dia eles aprenderam a parte teórica sobre o que é sexo, sexualidade, a diferença entre o que é ser um educador sexual e ser um educador em sexualidade, qual o papel deles ao lidar com os adolescentes.

A capacitação “Vale sonhar” mostra a metodologia para se trabalhar a prevenção da gravidez na adolescência. O projeto foi criado há 10 anos pelo instituto Kaplan e já foi implantado nas escolas de ensino médio de São Paulo, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, sendo ampliada para as áreas sociais e para saúde.

Nesse primeiro momento estamos conhecendo a metodologia e preparando os multiplicadores, após isso, pretendemos implantar esse método nos CRAS, UBS, levar para as escolas e para todos os projetos sociais, informou a secretária de Gestão Social, Simone Andrade Queiroz.

“Todos os dias buscamos uma linguagem mais apropriada para trabalhar com o nosso público, que são pessoas de todas as idades e que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade social. Então para oferecer o melhor para nossa população a prefeita Teresa Surita está sempre buscando as melhores metodologias que já estão sendo aplicadas de maneira positiva em outros estados do Brasil para melhorar a qualidade de vida dos nossos adolescentes”, ressaltou a secretária.

Segundo a psicóloga, Maria Helena Vilela, sexo na adolescência é uma temática tão atual e com ela vem a gravidez entre os jovens, que está se tornando um problema social em todo o país.” O primeiro passo já foi dado pelos gestores que estão de parabéns em reconhecer o problema social e querer discutir a conscientização entre os jovens, preparando primeiro seus servidores para que possam agir de maneira correta com os adolescentes. Observei que alguns profissionais já possuem algum entendimento sobre a maneira de trabalhar a sexualidade com os jovens, porém para algumas pessoas esse assunto ainda é um tabu , mas vejo que esses profissionais estão comprometidos e interessados em aplicar um trabalho adequado com os jovens, concluiu a psicóloga”.

A gerente do CRAS, Vanessa Pinheiro, acredita que essa metodologia vai sim ajudar muito a utilizar a linguagem correta com os jovens, deixando a equipe mais próxima do adolescente. “Acredito que toda capacitação é bem vinda, para que possamos ser profissionais mais bem preparados para aplicar nosso trabalho no dia a dia”, disse Vanessa.

Para esta quarta-feira, 26, a partir das 8h às 18h, os profissionais vão aprender a aplicar as três oficinas desenvolvidas para a prevenção da gravidez na adolescência. A primeira oficina é “Despertar para um sonho”, onde se trabalha com os adolescentes a percepção de que eles tem um sonho profissional e qual o impacto que uma gravidez pode trazer para esse sonho, a segunda oficina é ” Nem toda relação sexual engravida”, onde os jovens começam a aprender a lidar com o seu corpo e entender que ele é reprodutivo, e a terceira oficina é sobre ” Engravidar é uma escolha”, nela os jovens vão aprender sobre as alternativas em relação aos métodos contraceptivos que existem.