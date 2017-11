Servidores recebem informações sobre a prevenção do câncer de próstata

A última sexta-feira de novembro, 24, foi dedicada aos cuidados com a saúde do homem na sede do Programa Família que Acolhe. Servidores da Secretaria Municipal de Projetos Especiais participaram de palestra sobre a importância dos cuidados com a saúde para a prevenção do câncer de próstata. A ação faz parte da programação do Novembro Azul.

Cerca de 20 servidores receberam orientações sobre os fatores de risco, sintomas, diagnóstico e prevenção da doença, que no Brasil, é o segundo câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. A palestra foi ministrada pelo acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Roraima (UFRR), Gilskley de Oliveira.

“O foco da palestra foi a prevenção, incentivar o cuidado com a saúde, com a alimentação. Mas, também esclarecer e diminuir o preconceito em relação ao exame do toque retal. É importante destacar que quanto mais precoce se detectar o câncer de próstata, melhor para tratar e impedi-lo de evoluir”, esclareceu.

Durante a ação, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B foram ofertados aos servidores. Diogo Almeida, que trabalha dando apoio operacional ao Programa Braços Abertos, disse que vai ficar mais atento com a saúde. “É importante procurar um médico, fazer exames e buscar informações desde cedo, para quando chegar aos 40 ou 50 anos, não ter problema”, disse.

A programação que iniciou com orientações importantes sobre o câncer, encerrou com um café da manhã de confraternização entre os colaboradores. “O principal objetivo é trazer informação, conscientizar e chamar a atenção dos homens em relação à saúde, principalmente ao câncer de próstata”, explicou.

Gleide Rodrigues