Servidores participam de palestra sobre cuidados com o câncer de mama

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto), em parceria com a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, realizou na manhã desta terça-feira, 17, uma palestra voltada aos servidores da secretaria com o objetivo de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A programação ocorreu no auditório da Seed.

“É fundamental disseminar informações para nossos servidores. Vejo essa palestra com uma grande importância, pois estamos no mês alusivo ao câncer de mama e a nossa secretaria não deporia ficar de fora. A maior parte das nossas servidoras são mulheres”, disse o secretário de educação José Gomes.

A presidente da Liga, Dra. Magnólia Rocha, proferiu a palestra abordando a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. “Queremos chamar a atenção das mulheres para cuidar e prevenir a doença. Nós já temos aqui no Estado, condições de prevenir e tratar as mulheres. Este movimento vem intensificar ainda mais as nossas ações”, afirma Magnólia.

A médica também ressaltou a importância de fazer o autoexame em casa, procurar o posto de saúde e consultar um ginecologista com regularidade para realizar o exame clínico das mamas.

O câncer de mama é um cancro que se desenvolve no tecido mamário. Entre os sinais de cancro da mama estão o aparecimento de nódulo na mama ou perto das axilas e alterações na forma ou na aparência da mama.

A doença é causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Há muitas variações da doença. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido enquanto outros são mais lentos.

A servidora Núbia Cunha de Matos acredita que a palestra servirá também como alerta para as mulheres estarem em dia com os exames preventivos e clínicos. “Foi muito gratificante, pois trabalhamos aqui na secretaria e no dia a dia deixamos de lado muita coisa, entre elas a saúde. A palestra foi de fundamental importância, bem objetiva, esclarecedora, e que só vem para contribuir para com a qualidade de vida dos servidores”, finalizou.

Edjane Coutinho