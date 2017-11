Servidores participam de palestra de combate ao câncer de próstata

A prefeitura de Boa Vista em parceria com a Liga Roraimense de Combate ao Câncer realizou na manhã desta segunda-feira, 27, Dia Nacional de Combate ao Câncer, uma palestra de prevenção e combate ao câncer de próstata para os servidores municipais. O evento aconteceu no auditório do Palácio 9 de Julho.

A palestra, proferida pela doutora Magnólia Rocha, teve como objetivo conscientizar os homens sobre a importância de buscar a saúde por meio da prevenção e tratamento com antecedência. “Isso é importante, pois reduz as situações de riscos, pois diagnosticando as doenças desde o início, principalmente o câncer o paciente tem uma maior chance de cura” garantiu.

Os servidores ouviram sobre quais os sintomas característica do câncer de próstata bem como algumas dicas de hábitos saldáveis como: Não fumar, alimentação saudável, atividades físicas, exames preventivos, evitar exposição prolongada ao sol entre outras.

O servidor da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Smag), Beline Sabino, destacou a importância das informações que recebeu. “Serve de alerta, quanto mais informações mais esclarecimentos. Por isso, palestra como esta serve de incentivo para busca da prevenção a saúde. Acredito que muitos têm preconceito, devido a falta de conhecimentos” disse Sabino.

A palestra, que foi organizada pelo programa Servidor de Valor da Prefeitura, marcou o encerramento do Novembro Azul, mês dedicado a saúde do homem.

