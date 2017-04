Servidores participam de oficina voltada à humanização no atendimento

Com o objetivo de melhorar ainda mais o atendimento ao público na Secretaria Municipal de Obras, a Prefeitura de Boa Vista reservou três dias para que os servidores participem de uma Oficina de Comunicação e Atendimento humanizado. O primeiro encontro foi no dia 11 de abril, continuando nesta segunda e terça-feira, dias 17 e 18. A iniciativa de capacitar os profissionais é do Núcleo de Comunicação Interna da Secretaria Municipal de Comunicação Social.

Cerca de 21 servidores da área do atendimento, desde a recepção ao almoxarifado, participaram dos encontros. A Oficina foi dividida em três momentos. O primeiro foi trabalhado o tema Comunicação e Relacionamento, no segundo dia o tema abordado foi Comunicação e Atendimento.

Nesta terça-feira, 18, terceiro dia, será produzido um manual de utilização interna onde os servidores reunirão todo o conhecimento da oficina com as experiências diárias para a elaboração de uma cartilha com regras que os ajudarão a melhorar o atendimento no ambiente de trabalho. Nestes três dias, foram realizadas dinâmicas com muitas reflexões, filmes e ação de integração entre os servidores.

De acordo com a chefe do Núcleo de Comunicação Interna, Patricia Maravalha, a oficina foi elaborada com foco no atendimento humanizado, que é uma tendência atual das instituições. Humanizar reflete exatamente o cuidado e a valorização da pessoa humana, partindo do trato e da relação entre os colaboradores no ambiente profissional e levar esse tratamento interno para o público em geral.

“Quando a secretária Cremildes Duarte assumiu a secretaria ela decidiu que precisava melhorar o atendimento interno e externo. Então procuramos sensibilizar os servidores para humanizar cada vez mais o atendimento aos munícipes, que vão à secretaria em busca de informações. O servidor precisa está preparado para o recepcioná-los, com zelo, respeito e dedicação”, disse.

Servidora do município há 37 anos, Noelma da Silva, 52, foi recentemente enquadrada para a União. Segundo ela, nesse longo período de carreira nunca viu uma gestão se preocupar tanto com quem está a servir a população como esta que está atualmente à frente da prefeitura. “Trabalhei todo esse tempo na prefeitura e nunca proporcionaram momentos tão bons como este, de interagir com os meus colegas e pensar em pontos que podemos melhorar no trabalho, na relação com os nossos colegas e no atendimento ao público. Acredito que essa iniciativa vai nos ajudar a encarar com amor nossa lida diária”, disse.

Já o servidor Denison Almeida de Souza, que está há três anos à frente da Superintendência de Projetos e Urbanização da secretaria, mencionou a importância de estreitar laços entres os funcionários para garantir o atendimento ao público cada vez mais eficiente. “Apesar de termos um trabalho voltado aos interesses da população, é importante que saibamos o que a população espera dos nossos serviços. Fazemos obras de urbanização em algumas áreas e a população solicita em áreas que ainda não foram atendidas. A forma como você atende esse público, é que vai fazer diferença”, disse o servidor.

O superintendente ressaltou ainda que quando necessário o servidor deve está preparado para dizer um não de forma respeitosa. “A secretaria nem sempre terá recursos suficientes para uma determinada obra e você vai ter que dizer para o munícipe que não será possível fazer aquele serviço no momento. O curso é muito importante nesta parte porque ele vai nos capacitar na forma como vamos recepcionar e responder a população que nos procura na secretaria”, ressaltou Denison.

Ceiça Chaves