Servidores estaduais terão acesso a plano de saúde

A governadora Suely Campos assinou um convênio com a Geap Auto Gestão em Saúde, que é uma operadora de planos de saúde, para beneficiar servidores públicos Estaduais. Roraima será o primeiro Estado brasileiro a firmar parceria com a empresa que possui alto padrão de qualidade no atendimento e até então só atendia órgãos da esfera federal.

Este é mais um benefício que atende aos anseios dos servidores públicos estaduais e aos seus dependentes, para a garantia de qualidade de vida do trabalhador. “Os nossos servidores terão acesso a um plano de saúde de alta credibilidade em todo país com excelentes profissionais, rede credenciada ampla e caso não tenha especialista no Estado a Geap encaminhará esse servidor para atendimento em unidades nos grandes centros por meio do TFD (Tratamento Fora de Domicílio)”, destacou Suely Campos.

Neste primeiro momento poderão aderir aos planos, os servidores da administração direta e Uerr (Universidade Estadual de Roraima) comissionados e efetivos, o serviço será ampliado em breve aos demais servidores da administração indireta.

Os planos disponíveis são todos de cobertura nacional e em diversas modalidades inclusive com atendimentos odontológicos inclusos. “Os valores variam de acordo com a idade do servidor ou do dependente, conforme tabela fornecida pela Geap, a partir de R$ 200,00. A rede credenciada para atendimento de urgência e emergência será o Hospital Loty Íris, além dos melhores laboratórios e especialistas do mercado local”, explicou a gerente estadual da Geap, Marilza Freire.

Conforme o secretário de Administração, Frederico Linhares, após assinatura do convênio iniciam os procedimentos administrativos para efetivar a contratação de cada servidor interessado para desconto em folha de pagamento.

“Estamos no momento do credenciamento da empresa junto ao Governo do Estado e assim que concluirmos esse processo vamos iniciar a etapa de adesão aos planos. A partir daí o servidor poderá buscar informações no RH da unidade onde é lotado para fazer o cadastro e adesão ao plano de saúde”, informou, acrescentando que o período de início da adesão dos servidores será amplamente divulgado assim que for definida uma data para tal.

Geap

A Auto Gestão em Saúde é uma operadora de plano de saúde que atua no mercado brasileiro há 70 anos. Foi concebida inicialmente para prestar serviços de saúde para servidores públicos federais e seus dependentes, tendo se tornado o plano de saúde padrão para esse público.

Até 2017 a GEAP atuava apenas na esfera federal. O potencial de atendimento entre servidores do Estado de Roraima é de até 31 mil vidas (entre servidores e dependentes).

Ádria Santos