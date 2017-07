Servidores do Poder Legislativo em Alto Alegre recebem capacitação na próxima semana

Cerca de 30 servidores atuantes no Núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima em Alto Alegre participam no período de 24 a 28 de julho de um curso de capacitação em Gestão de Projetos Socioeducacionais. As aulas acontecem na sede do órgão, localizada na rua João XXIII, no Centro da cidade.

O curso terá duração de 40h, com aulas nos períodos da manhã e da tarde, e será promovido pela Escola do Legislativo. Segundo a diretora Leila Perussolo, esse momento é uma política institucional de valorização dos profissionais que trabalham na Casa Legislativa. “Esse curso vem para melhor qualificar nossos servidores que atuam naquela Unidade em Alto Alegre”, contou.

No Núcleo Avançado em Alto Alegre funcionam os programas Abrindo Caminhos e a Escola do Legislativo que ofertam capacitações e aulas extra classe como Inglês, Informática e Espanhol, Ginástica Rítmica, Zumba, Jiu-Jitsu, Violão, Coral e Futebol. Por se tratar de serviços direcionados para comunidade, entende-se que são atividades socioeducacionais. “E os professores, gestores e instrutores devem ser qualificados para melhor atender qual o processo formativo da idade que essas pessoas inseridas fazem parte”, disse.

A programação consistirá em abordagens sobre empreendedorismo, comunicação e gestão. Os temas são: Empreendedorismo e Projetos Socioeducacionais, A Arte de Comunicar Projetos Socioeducacionais, Gestão Educacional e a Organização de Projetos, Avaliação da Gestão Educacional e de Projetos Socioeducacionais e, por fim, Fundamentos Legais da Ação Inconstitucional: Projetos Socioeducacionais.

