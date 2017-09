Servidores do Iteraima são atendidos com serviços de saúde

Saúde, lazer e bem-estar. Assim foi a manhã desta quarta-feira, 20, para os servidores do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima), que receberam atendimentos de saúde, palestras motivacionais, oficina de defesa pessoal, além de momentos de descontração.

Os atendimentos fazem parte do programa Qualidade de Vida do Servidor, do Governo do Estado, promovido pela Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração), e leva atendimentos de saúde para os servidores da administração direta e indireta estadual.

O técnico em agropecuária, Tiago Félix, falou dos benefícios do programa para os servidores. “Foi bem interessante, espero que tenha outras vezes. Além de cuidar da saúde e tirar um pouco a tensão do trabalho, também serviu para unir mais os servidores”, afirmou Félix.

A assistente administrativa Verônica dos Santos também falou desse dia dedicado aos servidores.

“Eu vejo como uma maneira de o servidor descontrair, verificar sua saúde, tirar um dia especialmente pra isso, é um dia muito importante e que faz toda a diferença na vida do servidor”.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, falou do reflexo do Programa no dia a dia do servidor, e também nos atendimentos oferecidos pelo Instituto. Ele ressaltou que os servidores lidam com o sonho das pessoas, na missão institucional do Iteraima, e por isso, o servidor tem que ter a tranquilidade para prestar um bom atendimento.

“Para que tenhamos essa resposta do servidor, nós temos que nos preocupar com o bem estar emocional e físico dos servidores, e esse programa desenvolvido pelo Governo do Estado é importantíssimo, porque vamos poder monitorar as situações para atendermos essa demanda, seja de treinamento, campanha de vacinação, cursos motivacionais, saúde alimentar, enfim, isso nos dará um retorno enorme tanto na qualidade de vida do servidores quanto nos atendimentos”, afirmou Macedo.

Rosiane Menezes