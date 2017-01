Servidores do IFRR iniciam Mestrado Profissional em Engenharia de Produção

Na tarde desta terça-feira, 24, os servidores do Instituto Federal de Roraima (IFRR) aprovados no processo seletivo para o Mestrado Profissional em Engenharia de Produção (MePEP) da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), assinaram o Termo de Compromisso contendo as normas para a participação no curso, que terá início na próxima semana.

Vinte servidores foram aprovados. Entre eles, o técnico administrativo Raildo Rodrigues, lotado na Reitoria do IFRR. Para ele, o MePEP será uma ótima oportunidade de qualificação. “Espero que, por meio do programa, eu possa usar as experiências adquiridas para desempenhar com maior eficiência meu trabalho na instituição. É muito gratificante ver que o IFRR investe em nós, servidores, proporcionando programas como esse, que contribuem para o nosso crescimento profissional”, disse.

A docente do Campus Boa Vista Zona Oeste, Andreina Moreira, que também fará parte da turma do MePEP, revelou que, após a conclusão do curso, ela espera poder aplicar os conhecimentos adquiridos no campus onde leciona, contribuindo para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos pela instituição. “Além disso, o curso oportunizará a integração com profissionais das demais unidades do IFRR e, claro, da Unesp, resultando em uma troca de experiências e conhecimentos que deverão ser relevantes para a nossa formação”, complementou.

Com a assinatura do Termo de Compromisso, os servidores estão aptos a participar da aula inaugural, que será realizada na próxima terça-feira, dia 31, na sala do Conselho Universitário da Unesp, seguida da primeira semana de formação, que ocorrerá no Campus de Guaratinguetá da instituição. As aulas do MePEP serão presenciais, nos estados de Roraima e São Paulo, e a distância (EaD).

De acordo com a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, Fabiana Sbaraini, a oferta da primeira turma de mestrado profissional no IFRR é motivo de satisfação. “Ficamos felizes em poder possibilitar essa modalidade de pós-graduação em parceria com a Unesp, que é uma instituição de renome. Dessa vez, o foco será ainda mais multidisciplinar, atendendo às diversas áreas do conhecimento e os servidores técnicos administrativos e docentes”, explicou.

A reitora do IFRR, Sandra Mara Botelho também participou da solenidade de assinatura. Em sua fala, ela destacou o empenho do instituto em possibilitar cursos de capacitação e qualificação que atendam às necessidades institucionais e aos anseios dos servidores. “Iniciar cursos como esse é muito relevante, já que nos últimos anos os retornos nesse quesito foram positivos, comprovando que investir no servidor e em cursos como o MePEP, cujo valor total é de R$ 912 mil, é fundamental para o desenvolvimento do Instituto Federal de Roraima”, destacou.

Além dos alunos aprovados no mestrado e de gestores da Reitoria, também acompanharam a assinatura dos Termos de Compromisso a diretora-geral do Campus Boa Vista, Joseane Cortez, o diretor-geral do Campus Amajari, George Sterfson Barros, e o diretor-geral em exercício do Campus Boa Vista Zona Oeste, Admilson Carvalho.

MePEP

Fruto de um convênio firmado entre o IFRR e a Unesp em setembro de 2016, o curso forma mestres capazes de atuar no ensino e na pesquisa em instituições de ensino superior, na proposta de projetos e na implantação de sistemas produtivos integrados de bens e serviços nas organizações públicas e privadas, considerando de forma adequada o meio ambiente.

Laura Veras