Servidores do IFRR apresentam projetos de pesquisa do Mestrado em Engenharia de Produção

Teve início, na manhã desta terça-feira, 26, o Seminário do Mestrado Profissional em Engenharia de Produção, fruto da parceria entre o Instituto Federal de Roraima (IFRR) e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)/Campus Guaratinguetá, que atende uma turma de 20 servidores do instituto desde o ano passado.

O evento ocorre no auditório do Campus Boa Vista (CBV) do IFRR, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e é coordenado pela Diretoria de Políticas de Pesquisa e Pós-Graduação. O objetivo é propiciar a apresentação dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos mestrandos (servidores do IFRR), que visam contribuir com alternativas para a superação dos desafios institucionais.

Conforme o coordenador do MePEP, professor doutor Jorge Muniz Júnior, o momento possibilita o fortalecimento do diálogo entre mestrandos e gestores do IFRR, uma vez que os interesses são mútuos e direcionados à instituição. Ele ainda destacou que “o MePEP é um projeto que nós, da Unesp, temos o maior orgulho, porque contribui para a solidariedade e o desenvolvimento das diferentes regiões atendidas”.

O reitor em exercício do IFRR, Nadson Castro dos Reis, também falou a respeito dos benefícios de iniciativas como essa. “Estar aqui é significativo porque vai possibilitar que tanto nós, gestores, como os doutores da casa nos apropriemos das pesquisas e já vislumbremos suas formas de execução, com o propósito de colaborar com a nossa missão institucional”, disse.

As apresentações foram divididas em áreas afins e têm duração de aproximadamente quinze minutos, divididos entre a explicação do tema, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a metodologia. O seminário é aberto aos gestores e aos servidores do IFRR, em especial aos professores doutores, uma vez que estes, caso tenham interesse, poderão auxiliar na execução dos projetos dos mestrandos, tendo como contrapartida a participação nas publicações decorrentes dos trabalhos.

A professora do CBV e atual diretora de Políticas de Extensão, Articulação e Convênio do IFRR, Ana Cláudia Lopes, foi a primeira mestranda a se apresentar. Para ela, partilhar o projeto de pesquisa é importante, principalmente para o apoio futuro dos gestores do instituto. “Sem a ajuda deles, eu, por exemplo, terei dificuldade em finalizar o meu trabalho, que vai incidir diretamente nos coordenadores de curso e na qualidade de ensino do Campus Boa Vista da instituição”, contou.

MePEP

Fruto de um convênio firmado entre o IFRR e a Unesp em setembro de 2016, o curso forma mestres capazes de atuar no ensino e na pesquisa em instituições de ensino superior, na proposta de projetos e na implantação de sistemas produtivos integrados de bens e serviços nas organizações públicas e privadas, considerando de forma adequada o meio ambiente.

Nenzinho Soares