Servidores de nova secretaria municipal participam de atividades de integração

A Prefeitura de Boa Vista começou o ano de 2017 com muitas novidades na estrutura do executivo municipal, entre elas, a criação da Secretaria Municipal de Projetos Especiais. A nova pasta está administrando dois importantes projetos desta gestão, os programas Família que Acolhe e Braços Abertos.

Duas equipes agora se tornaram uma só. É por isso, que o Núcleo de Comunicação Interna da Secretaria Municipal de Comunicação promoveu nessa sexta-feira, 3, uma ação de integração na Praça do Mirandinha entre os 80 servidores da secretaria, com o intuito de proporcionar a interação entre as duas equipes e que os novos colegas se conheçam mais.

A tarde de lazer também serviu para mostrar outros talentos dos servidores da secretaria. Profissionais do programa Braços Abertos, que também são músicos, fizeram uma apresentação de voz e violão que animou as atividades. O secretário municipal de Comunicação Social Weber Negreiros que também é coach e especialista em consultoria empresarial, ministrou a palestra motivacional “Zona de Conforto: o vício mais perigoso da vida”. Os servidores também participaram de dinâmicas em grupos, apresentação e piquenique.

Para a chefe do Núcleo, Patricia Maravalha, o momento foi de tirar os servidores do ambiente funcional e colocá-los numa situação de reflexão e positivismo diante desta nova fase. “A secretaria está começando uma jornada muito importante na prefeitura. Então, pensamos em algo que os tirassem da zona de conforto, algo que pudesse integrar os servidores fora do ambiente funcional. Tivemos a ideia de utilizar essa praça, um ambiente saudável que vai propiciar a essa nova equipe refletir sobre o que se espera desta nova fase. A ideia é sair do convencional buscar uma integração, sempre baseada nos valores da prefeitura”, ressaltou.

Servidora efetiva há 20 anos, Sâmara Regina, disse que a atividade realmente é diferenciada e vai aproximar os servidores. “É uma ação importante, deve ser frequente, porque nos faz muito bem. Recebemos muitas dicas de como conduzir o dia a dia de forma mais agradável. Sempre falo que devemos ter em mente que nós servidores estamos para servir e não somente cumprir obrigações. Quando servimos, colocamos um tempero a mais, carinho, atenção e amor, com responsabilidade e compromisso”, frisou.

Para a secretária municipal de Projetos Especiais, Thayssa Cardoso, o momento é de refletir os valores pessoais e profissionais ao mesmo tempo que curtem um ambiente agradável. “Aqui esquecemos um pouco os trabalhos deixados na mesa. Hoje somos apenas um grupo de pessoas que estão se conhecendo mais, se divertindo e buscando novas oportunidades, agora como uma nova equipe dentro da prefeitura”, disse a secretária.

Ceiça Chaves