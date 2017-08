Servidores de escolas municipais participam de palestra sobre planejamento

Na tarde desta terça-feira, 15, gestores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais participaram de uma palestra sobre “Contrato de Gestão” ministrada pelo fundador e presidente do Instituto Alfa e Beto, Dr. João Batista, do Rio de Janeiro. O tema abordou planos estratégicos de melhoria dentro das escolas municipais que visa principalmente assegurar o direito do aluno a uma boa educação.

O contrato de gestão é o instrumento gerencial usado em várias áreas da atividade humana, no setor público e privada. Na área da educação, ainda não é uma prática muito difundida, mas que tem mostrado bons resultados foi o que citou o presidente João Batista. “É um contrato como qualquer outro, onde prevê obrigações e responsabilidades das partes, no caso secretaria e escola, podendo ser eficaz quando têm poucos itens que focam nas prioridades que a secretaria deseja que a escola percorra”, disse.

A secretária municipal de Educação, Keila Cinara Tomé, ressaltou que este contrato está sendo pensado desde o início do ano, e que vai organizar a rotina do gestor, como um instrumento de gerenciamento dos trabalhos.

“É um planejamento em que tudo que está previsto deverá ser seguido. Hoje convidamos o Dr. João Batista, que já tem uma vasta experiência na área, para nos auxiliarmos a organizarmos melhor os trabalhos dentro das escolas, junto com gestores, professores, coordenadores e os pais dos alunos”, ressaltou.

Durante a palestra, o presidente mencionou três itens importantes a serem pautados neste contrato de gestão, dentro da realidade do município: uma sobre a freqüência dos alunos, controle das faltas e da evasão escolar; Assegurar que o programa Saber Igual seja ministrado corretamente ao longo do ano, e garantir o avanço dos resultados, principalmente no aprendizado dos alunos.

Mas lembrando que obrigações simples do gestor como chegar cedo para receber o aluno na entrada da escola, conhecer os pais e responsáveis, e também exigir os alunos fardados dentro do ambiente escolar, são itens importantes e devem sempre estar sob o olhar atento dos gestores.

“O contrato pode ser igual para todas as escolas se os problemas forem comuns ou pode ser diferenciada dependendo do caso. Em Boa Vista pode ser que haja um conjunto de problemas comuns e graves que poderia ser objetivo deste contrato, mas pautamos ações simples vivenciadas no dia a dia e que podem fazer muita diferença na rotina escolar”, ressaltou.

Para a gestora da Escola Jael da Silva Barradas, Conceição Coelho, tudo o que foi discutido durante a palestra ela busca fazer no ambiente escolar. “Se tem algo que eu valorizo nesta vida é a minha função de gestora. Chego cedo à escola, cumprimento os pais e alunos, a maioria já os conheço pelo nome, se tiver que chamar atenção de algum eu chamo. E assim busco fazer meu trabalho da melhor forma possível. O contrato vai manter essa nossa postura e planejar a nossa rotina de forma mais eficaz”, disse.

Ceiça Chaves