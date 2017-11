Servidores da Seinf participam de curso sobre elaboração de projetos arquitetônicos

O investimento na qualificação tem sido uma preocupação constante na gestão da governadora Suely Campos. Desta vez, os beneficiados estão sendo os servidores da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura), que este mês participam do curso Revit para Construção de Edifícios, um dos mais modernos softwares para a elaboração de projetos arquitetônicos. No final da tarde desta quinta-feira, 23, no Auditório do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), foi realizada a cerimônia de certificação dos dois primeiros módulos.

No total, 42 servidores participam da capacitação, que teve início no dia 6 de novembro no Senac, nos turnos da manhã e tarde. O curso foi dividido em quatro etapas: “Revit Estrutura”, realizada de 6 a 9 de novembro; “Revit para Construção de Edifícios”, de 13 a 23; “Revit MET (Hidrosanitário e Elétrico)”, será de 27 de novembro a 7 de dezembro; e por último, “Diagramação e Pós Produção”, de 11 a 13 de dezembro.

“Há mais de 10 anos não eram feitas capacitações para os servidores da Seinf. As últimas ocorreram antes do último concurso para engenheiros e arquitetos. Por orientação da governadora Suely Campos, fizemos uma pesquisa interna e buscamos um curso que pudesse melhorar o desempenho dos nossos profissionais. Optamos pelo Revit, porque é o que há de mais moderno na elaboração de projetos arquitetônicos”, explicou o secretário estadual de Infraestrutura, Gregório Almeida.

Ministrante

O curso é ministrado pelo arquiteto e urbanista Alan Araújo, que desde 2006, ministra cursos de Revit EAD e presenciais para estudantes e profissionais da área em todo o Brasil e elabora imagens foto-realísticas de maquetes eletrônicas de edifícios. Em 2015 oficializou a ProjetoAcg como Centro Autorizado Autodesk e ampliou a divulgação de palestras e treinamentos por todo o Brasil.

Benefícios

Servidor de carreira e à frente da Seinf desde setembro de 2016, Gregório Almeida tem buscado junto com a governadora Suely Campos, benefícios para os servidores da secretaria.

“Já tivemos muitas conquistas e muitas ainda estão por vir. Já adquirimos equipamentos, mobiliários, veículos, softwares e estamos investindo na capacitação dos servidores. Em fevereiro de 2018, será realizado um novo curso do Revit para atender outros servidores, e também cursos na parte orçamentária (Legislação) com o software Strato. Com o apoio da governadora Suely Campos, estamos melhorando a qualidade dos nossos serviços e proporcionando melhorias para os nossos servidores”, complementou Gregório.

Confira o que já foi feito pelos servidores:

– 120 servidores da Seinf (engenheiros, arquitetos e técnicos) foram beneficiados com o PCCR, aprovado através da lei n.1028 de 18 de janeiro de 2016;

– Estruturação do GTEGE (Grupo Técnico de Gestão Estratégica), com o aumento de 11 para 24 o número de integrantes, facilitando a elaboração de projetos e a captação de recursos federais para as obras);

– A gestão tem incentivado a participação dos servidores em cursos e palestras voltados para os profissionais da área, seja pela Escola de Governo ou outros parceiros;

– Aquisição de quatro caminhonetes para uso dos engenheiros na fiscalização das obras. Somadas aos dez carros já existentes através de contrato de aluguel, vão melhorar o trabalho dos profissionais, garantindo também mais segurança e economia;

– Estão sendo adquiridos quadriciclos para uso dos engenheiros nos trabalhos de levantamento nas obras de pontes e vicinais;

– Aquisição de 67 novos computadores, que já estão sendo instalados. Mais 50 já estão em processo de compra;

– Estão sendo adquiridos novos programas de computador (softwares) e equipamentos para uso dos servidores, o que vai dar melhores condições de trabalho e mais celeridade no andamento dos projetos;

– Aquisição de mobiliário para a secretaria (há décadas não se fazia compra de móveis como mesas e cadeiras);

– Aquisição de 10 bebedouros, que foram distribuídos nos departamentos.

