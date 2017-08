Servidores da Educação são atendidos com serviços de saúde

A prefeitura de Boa Vista tem promovido diariamente, por meio das unidades básicas de saúde, ações de prevenção e serviços de forma itinerante. A ideia é promover a qualidade de vida com foco nas pessoas que não têm tempo de ir às unidades por conta da rotina de trabalho.

Nesta terça-feira, 15, a unidade do 31 de Março levou até os servidores da Secretaria Municipal de Educação atendimento médico, vacinas contra gripe, malária, hepatites e antitetânica. A ação faz parte do programa Servidor de Valor da Secretaria e comemorou também o Dia dos Pais.

“Relembramos hoje também o Dia dos pais, celebrado este mês. Nada melhor do que aproveitar e tirar um tempinho do dia para cuidar da saúde, principalmente os homens que são um público mais arredio para procurar um médico”, destaca a coordenadora do programa, Jozyanne Marinho.

Durante toda a programação, os servidores foram participando dos atendimentos. Jaelson Barroso, 30, trabalha no setor de matrículas e ao aferir a pressão descobriu que estava um pouco alta. “Muito boa essa oportunidade aqui no próprio local de trabalho, o atendimento é rápido e a gente verifica como está nossa saúde. Não costumo ir regularmente ao médico, sei que é importante, minha pressão sempre está alta, e a partir de hoje vou me cuidar mais”.

A médica da unidade do 31 de Março, Dra. Mayelin Mas destaca a importância dos homens cuidarem da saúde. “Nossas unidades disponibilizam diariamente diversos serviços para cuidar da saúde dos homens, mas eles ainda são bem resistentes em buscarem ajuda, hoje estamos disponibilizando aqui as vacinas para prevenção de algumas doenças e os atendimentos médicos”.

A ação foi realizada em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação. Todas as unidades básicas de saúde promovem ações tanto dentro da unidade como no ambiente de trabalho, escolas ou organizações não governamentais e associações de bairros e igrejas.